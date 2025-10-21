El Valencia CF ya no sabe lanzar faltas: ¿dónde está el sucesor de Parejo?
El equipo desaprovecha sus lanzamientos de falta, sin un lanzador fijo, en otra señal de mediocridad
Waldo, Kempes y Parejo son los tres máximos goleadores del club en este aspecto
El lanzamiento de falta de Luis Rioja a la grada de Mendizorroza dejó en evidencia una de las muchas carencias del Valencia CF en estos tiempos amargos: no hay un especialista en lanzar los libres directos. O dicho de otra manera: no hay ningún futbolista de la plantilla con la capacidad para hacerlo con la mínima efectividad.
Durante su historia, el Valencia CF ganó muchos puntos con lanzadores de falta que imponían respeto: Waldo Machado, Kempes o Dani Parejo no solo sumaban goles, sino que condicionaban partidos enteros. Waldo anotó 15 goles de falta directa en la Liga; Kempes y Parejo, 13 cada uno. Otros históricos como Mijatović (7), David Villa (6) o el Tino Costa completaban un catálogo de talento que hoy parece lejano, según datos publicados por SuperDeporte.
Desde la marcha de Parejo en 2020, el club no ha encontrado un referente en tiros libres. Daniel Wass intentó compartir responsabilidad, pero nadie ha logrado consolidarse porque no hay ningún futbolista capacitado. La estadística es cruel: el Valencia CF ha lanzado esta temporada 8 faltas directas sin ningún resultado. Ni Pepelu, que llegaba del Levante UD con ese cartel, ni Rioja, ni Javi Guerra, ni Almeida ni Gayà han demostrado un mínimo de habilidad para llevar el balón a la red o, al menos, para poner en apuros al portero.
La carencia en este aspecto del juego no es un detalle menor. Es un síntoma de mediocridad, de la incapacidad del Valencia para reemplazar a sus referentes históricos y de una planificación deportiva que falla en lo básico: tener jugadores que puedan marcar la diferencia en situaciones clave. Mientras otros clubes de LaLiga cuentan con ejecutantes fiables, el Valencia improvisa y pierde oportunidades.
Si el club quiere aspirar a algo más que la rutina, recuperar un especialista en faltas directas no es opcional, sino urgente. Cada balón parado perdido es un recordatorio de lo que fue y de lo que hoy se ha diluido en la mediocridad.
