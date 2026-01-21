Cuarta derrota del Valencia Basket ante un Casademont Zaragoza liderado por Hempe

El Valencia Basket vuelve a tropezar con la misma piedra. El Casademont Zaragoza se está convirtiendo en una pesadilla esta temporada, en la que tras imponerse en los tres anteriores duelos de Supercopa, Liga y Euroliga, volvió a derrotar a las taronja ( 81-71 ) en la máxima competición europea, en un duelo que iguala aún más la clasificación y añade más presión de cara a los dos partidos que restan antes del play-in.

Un 81-71 que se explica en la superioridad local en el rebote, en su defensa y en el acierto de dos extaronja como Merrit Hempe y Nadia Fingall, con 20 y 13 puntos respectivamente y 20 créditos de valoración para cada una. Los 16 puntos de Fiebich y de Araújo no bastaron en un duelo en el que se echaron en falta los puntos de una Kayla Alexander desacertada que acabó sin sumar.

Igualdad inicial

Rubén Burgos salía de inicio con Yvonne Turner, Elena Buenavida, Leo Fiebich, María Araújo y Kayla Alexander. La línea de 6,75 iba a marcar los primeros minutos del partido, con las extaronja Hempe y Fingall anotando de tres por las locales y Araújo y Fiebich por las visitantes, que se mantenían por arriba hasta el 7-8 después de una canasta de Anderson tras rebote ofensivo.

Kayla Alexander, sin acierto en un partido en el que estuvo imparable la extaronja Merritt Hempe. / Esther Casas/FIBA

Las locales aumentaban su intensidad defensiva y metían en problemas a las taronja, que encajaron un parcial de 7-0 que obligó a Burgos a parar el partido, a 3:35 del final del primer cuarto (14-8). El técnico aprovechaba para hacer los primeros cambios y dar entrada a Leticia Romero, Queralt y Awa Fam, que daban un nuevo aire al equipo, con una Awa más sólida que Alexander en las dos canastas y una capitana que cerraba el primer período con dos triples para reducir la diferencia a solo un punto (21-20), cuando instantes antes había llegado a ser de 7 tras dos buenas acciones de Gueye.

De los 20 puntos del Valencia Basket, 15 habían llegado desde el triple, con un acierto el 62% (5 de 8).

De más a menos

La propia Queralt devolvía la ventaja a las taronja en la vuelta a la pista y Carrera y Coffey aumentaban la diferencia hasta un 21-26 que llevaba ahora a Carlos Cantero a pedir tiempo. El partido parecía ponerse de cara poco a poco, pero las locales aumentaban de nuevo su intensidad defensiva y metían en problemas a las taronja, que no encontraban el aro con facilidad.

Leo Fiebich, máxima anotadora taronja junto a María Araújo, ambas con 16 puntos. / Esther Casas/FIBA

Aún así, una canasta de Awa y un nuevo triple de Fiebich permitían mantener una mínima ventaja para las visitantes, que se esfumó al final del último cuarto con un parcial de 0-9 y una lluvia de puntos desde el tiro libre, sobre todo de una Hempe que se iba al descanso con 13 puntos y un 40-34 en el marcador. Las locales ganaban la lucha por el rebote, en asistencias y en todos los porcentajes de acierto de tiro.

Inferioridad en el rebote

El Valencia BC arrancaba tocado la segunda parte y Mariona Ortiz y Carla Leite no tardaban en hurgar en la herida, poniendo el +10 para las locales (44-34). Los ataques no eran fluidos, pero dos triples seguidos de Carrera y Leti Romero desde casi 8 metros volvían a meter a las taronja en el partido.

El Casademont, sin embargo, mantenía la calma y seguía con su plan de partido, con máxima concentración, buenas defensas y el acierto de las extaronja Fingall y Hempe, una auténtica pesadilla tanto dentro de la zona como en el tiro exterior. Un triple suyo puso el 53-42 con el que Burgos tuvo que para el partido antes del ecuador del tercer cuarto.

El partido entraba en una fase de intercambio de canastas, con Fiebich sumando de tres y Araújo haciendo daño bajo el aro, pero las taronja se cargaron de faltas muy rápido y, ya en bonus, las locales aprovechaban también para sumar desde el 4,60 y poner el 63-55 al final del tercer cuarto, cerrado tras una última acción de Lekovic casi sobre la bocina.

Último cuarto sin opciones

La clara superioridad local en el rebote complicaba en exceso las opciones de las taronja, que en la vuelta a la pista encajaban un doloroso parcial de 7-2 que llevaba a Burgos a parar el partido antes de que la remontada ya fuera imposible. Un triple de Mawuli y dos canastas de Pueyo y Gueye habían puesto el 70-57, pero el descanso refrescó las ideas de las visitantes, quienes por medio de Awa, Fiebich y Araújo, reducían la diferencia a un 70-63.

Aún había tiempo para soñar, pero de nuevo Hempe, en una inverosímil canasta de media distancia a una mano, echaba un jarro de agua fría a sus excompañeras, que empezaban a ver cómo se les escapaba el partido tras dos canastas más de Mariona y Vorackova (76-63).

El tiempo muerto de Burgos ya no pudo obrar el milagro y en el intercambio final de canastas, la diferencia apenas se pudo reducir hasta el 81-71. Una derrota que obliga a ganar los siguientes dos partidos de la Euroleague Women para no ver peligrar la clasificación.