El director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, ha advertido esta mañana de un repunte en la morosidad en enero que la entidad ha detectado. No se trata "de una tendencia preocupante", pero lo cierto es que se está empezando a producir lo que se temía que sucediera el año pasado, conforme fueran llegando al fin de su vida los créditos del ICO lanzados en 2020 por el Gobierno para que las empresas hicieran frente al cierre de actividad decretado para luchar contra la pandemia de la covid. Ortí precisó que la morosidad en Caixa Popular se redujo en 2021 al 3,62 % desde el 4,02 % del ejercicio precedente. En enero ha subido al 3,68 %. "Veremos qué pasa" en los próximos meses, afirmó Ortí, quien también destacó la singularidad que tiene el mes de enero.

Caixa Popular obtuvo el año pasado unos beneficios netos de 14,6 millones, con una subida del 32 %, que ascedieron a 17,5 millones antes de impuestos (un 34 %), lo que su director general destacó como los mejores resultados en la historia de la entidad cooperativa, cuyo modelo de negocio, según explicó el ejecutivo, tiene muy en cuenta al cliente, "que elige cómo se relaciona con nosotros, si por vía digital o presencial. Tenemos el horario más amplio del mercado y se pueden hacer todas las operaciones". Ortí respondía así a la decisión de los grandes bancos de tratar de acallar las críticas contra ellos por parte de los clientes de mayor edad, que se sienten expulsados de las oficinas.

Rentabilidad

En relación con esto, se mostró crítico por la política de estas entidades, avalada por el Banco Central Europeo y el Banco de España, de buscar ante todo la rentabilidad y de que para lograrlo opten por el cierre de oficinas, el despido de trabajadores y una "digitalización a tope". Caixa Popular, la segunda cooperativa más grande de la Comunita Valenciana tras la Caja Rural Central de Orihuela, va a abrir este año una oficina en Elda y a reubicar otras cuatro a zonas más céntricas aprovechando los establecimientos que los grandes bancos están cerrando.

Ortí reveló que Caixa Popular ya tiene en su capital a un total de 120 empresas que, con un máximo de 250.000 euros, aportan el 14 % del total de 75 millones. El directivo calificó de "oportunidad bestial" las sucesivas fusiones que han dejado casi en un desierto el número de entidades financieras autóctonas tras las absorciones de Banco de Valencia, Bancaja, CAM o Ruralcaja. Así las cosas, Caixa Popular está siendo una opción creciente para aquellos empresarios que tienen "sensibilidad" hacia esas cuestiones en cierta forma identitarias. El crédito a empresas ha subido un 41 %.

Por otro lado, Ortí reiteró que la cooperativa de crédito no se plantea competir con las entidades del sector que forman parte también de la Asociación Española de Cajas Rurales. De ahí que no se plantee abrir en Castelló y que en Alicante solo lo haga allí donde la de Orihuela no se expande. De momento, tiene 77 oficinas, todas en la Comunitat Valenciana, de donde no piensa salir.