La banca tumba una de cada diez peticiones de hipotecas en Valencia

La banca está rechazando una de cada diez solicitudes de hipoteca en València, según el Colegio de Agentes de la Propiedad (API) de Valencia. El endurecimiento de las condiciones de crédito ha dejado fuera del mercado inmobiliario a los perfiles con menor poder adquisitivo. «Son personas que trabajan en la hostelería o en servicios de limpieza y que tienen salarios de entre 1.000 o 1.100 euros», advierte Antonio Lorenzo, responsable en la Comunitat Valenciana y Murcia de Dcredit (grupo financiero de Red Piso).

Las entidades financieras están restringiendo el acceso al crédito por el rally del euríbor, que complica el pago de la cuota de la hipoteca. El euríbor cerró en diciembre al -0,502 y desde ese momento no ha parado de subir. En abril entró en positivo, el mes pasado llegó a 2,629 y el viernes ya estaba en el 2,794. "Los bancos ya no están prestando el dinero a los perfiles más bajos. Los funcionarios o las personas que cobran 3.000 euros al mes no tienen ningún problema y además disponen de capacidad de ahorro. El cambio ha sido paulatino. Empezó en mayo y poco a poco se ha ido cerrando el grifo de la financiación para los perfiles con trabajos más inestables", subraya Antonio Lorenzo.

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, confirma que conseguir una hipoteca cada vez es más complicado para las familias con menor poder adquisitivo. «Los bancos han endurecido mucho las condiciones. No aceptan cualquier perfil. Antes era mucho más fácil conseguir un crédito. En el mercado de lujo no pasa, pero sí en el de los perfiles más bajos», asegura. Recasens añade que el mercado «está raro porque los compradores tardan más en decidirse».

Los API advierten de que los compradores más perjudicados son los que disponen de menos ahorro

12 % de las operaciones

El portavoz del Colegio de API de València, Vicente Díez, precisa que en la capital del Túria un 12 % de las operaciones no pasa el filtro de los bancos. La plataforma Idealista añade que en el conjunto de la Comunitat Valenciana la subida de tipos ha expulsado del mercado de compra al 7,4 % de las familias que hasta ahora sí podía acceder. Idealista advierte de que si los tipos llegan al 5 %, un 20 % de las familias valencianas no tendrá acceso a la hipoteca. Vicente Díez explica que los más perjudicados son los que tienen menos ahorro. «Una pareja con dos salarios de 1.500 euros no va a tener problemas. Los bancos se fijan en el ahorro aportado y en la tasa de esfuerzo financiero. La gente con poco ahorro que va a comprar su primera vivienda lo tiene complicado», asegura el portavoz de los API.

Hipotecas a tipo variable

El comparador de hipotecas iAhorro destaca que más que la restricción del crédito lo que han detectado es el interés de los bancos por colocar a sus clientes hipotecas variables frente a fijas. «El problema es que los clientes no quieren contratar hipotecas a tipo variable por el incremento de los tipos. El euríbor probablemente estará en el 4 % el año que viene», asegura un portavoz de iAhorro,