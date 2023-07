En los últimos años hemos podido constatar la aparición de una corriente de pensamiento que orienta la Función Social de la Empresa-FSE, hacia un ámbito diferente del de su configuración, desarrollo y existencia. Se habla mucho de la Responsabilidad Social de la Empresa-RSE, de la necesidad de retornar a la sociedad una parte de los beneficios por medio de Fundaciones, mecenazgos, haciendo que los directivos desarrollen actividades sociales fuera del ámbito de la empresa, programas de apoyo social, becas, donaciones, etc.Día a día se incrementa el número de adeptos para esta causa y la aparición de programas de formación reglada, masters, títulos y honores a los directivos y a las empresas que desarrollan una aparente Responsabilidad Social Corporativa, que no siempre se sabe en que consiste y hasta donde alcanza.

Cuando nos acercamos a éstas corrientes de pensamiento, con la finalidad de entender mejor sus postulados y objetivos, nos percatamos de que existe una necesidad de expiar pecados por hacer lo que la empresa debe: ganar dinero, crear riqueza y hacer progresar el negocio. En el mundo católico, y de forma muy especial en España, ganar dinero, progresar y ser empresario no está bien visto.

No voy a entrar a analizar las razones que sustancian este rechazo, Eric Froom lo describió de manera excelente en su libro El miedo a la libertad y en nuestro Estado debemos reconocer que venimos de un tiempo en el que emergieron conductas que hacen comprender ese rechazo visceral que siente una parte de la población hacia la actividad empresarial, el negocio y el progreso económico de sus dirigentes.

No es momento de analizar las razones en las que se fundamenta de éste marco de referencia cultural, sino de constatar que el ciudadano medio tiene una actitud tan negativa como comprensible hacia la empresa y los negocios.

En lugar de resolver el problema, se parchea y se pospone la solución

Para resolver el problema, se debería comenzar por reconocer la existencia de estas posiciones ancestrales que conforman un legado cultural negativo que tiene la sociedad hacia la actividad empresarial y los negocios. Y acto seguido, se deberían desarrollar actuaciones y programas para que los ciudadanos pudieran vislumbrar la cara real del empresario, la necesidad de su existencia, su aporte de valor a la sociedad y el humanismo que imprime valor a su conducta.

Sin embargo, en lugar de actuar de este modo, algunas instituciones pretenden resolver el problema creando nuevos programas sociales que pueden desnaturalizar la actividad económica, orientando el negocio hacia un mundo en el que se pueden perder… Y, por ende, se sugiere que se actúe como se hacía la Edad Media. Los nobles expiaban los pecados que cometían con sus vasallos, dándoles piadosas limosnas para compensar la terrible pobreza que provocaba su inhumana actuación…

Sin embargo, hoy no estamos en la Edad Media, el pueblo no se muere de hambre, los vasallos ya no existen y los empresarios desarrollan de manera eficiente la Función Social que justifica su existencia: ganar dinero, crear riqueza colectiva, generar puestos de trabajo y mejorar la vida de los socios, de los directivos y de los empleados, cuyo impacto se debe medir por el progreso de la sociedad en la que actúan. Ganar dinero y distribuirlo de manera eficiente conforma la esencia de la Función Social del empresario, no dar limosnas a la salida de la Iglesia… Y así se debería explicar, con estas sencillas pero contundentes palabras.

Negocios eficientes

La Responsabilidad Social Corporativa-RSC tiene que ver con lo que practican los empresarios gestionado las negocios de forma eficiente y sostenida, ganar dinero y distribuirlo de forma adecuada y ética: reinvirtiendo una buena parte de los resultados haciendo progresar la empresa, compensando a los empleados y a los directivos con remuneraciones de mercado, tratando a los colaboradores de manera natural y humana (como lo hacen la mayoría de los empresarios normales), elaborando productos y servicios que le aporten valor al consumidor, asumiendo los compromisos de pago con los proveedores de bienes, de servicios y de dinero, contribuir con las obligaciones tributarias, respetando el Medio Ambiente, etc. Esto que parece normal, es toda una hazaña cuando se desarrolla de manera eficiente y sostenida. Sin embargo, los teóricos teorizan y aportan elementos que pueden dar lugar a confusiones, disgustos y, sobre todo, romper unas expectativas sociales que tienen poco que ver con la actividad empresarial.

Resulta fácil teorizar sobre el dinero, el negocio, el poder y la ética, dado que su análisis, discusión y asunción no tienen un coste directo sobre las personas que predican. El mismo impacta solo en las conductas, no en las palabras, ni en los conceptos. El dilema emerge de los comportamientos, no del verbo, porque la evaluación del impacto del credo en las personas, solo cabe hacerlo por medio de sus conductas, que conforman el único instrumento que permite calificar y ponderar el grado en el que se tienen asumidos los principios, los valores y las creencias que conforman el marco ideológico al que nos adscribimos. Por esta razón, debemos reflexionar y orientar las conductas hacia el marco en el que se desarrollan las operaciones que justifican la existencia de la actividad económica que practicamos y que la sociedad necesita para sobrevivir. Por tanto, debemos hablar de esto y no de aquello. Porque aquello nos puede hacer pasar por lo que no somos y sobre todo, nos puede marear la perdiz.