La innovación en la industria audiovisual tendrá su propio foro dentro de VDS

La innovación en la industria audiovisual y del entretenimiento tendrá su propio foro dentro de VDS, uno de los eventos tecnológicos internacionales más importantes del sur de Europa y la plataforma que convierte a Valencia en hub referente en innovación, emprendimiento e inversión a nivel mundial. El ‘Next-Gen Audiovisual Forum’, impulsado de forma conjunta por Gellify y Startup Valencia, reunirá a destacados expertos internacionales, grandes corporaciones y las startups más disruptivas para debatir, explorar y compartir conocimiento sobre los temas más relevantes en materia de innovación y tecnología de la industria audiovisual y del entretenimiento.

Un foro dedicado a la innovación y las tendencias en Audiovisual, Media & Entertainment que tendrá lugar el próximo 23 y 24 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y que ofrecerá un análisis sobre cómo esta industria ha sabido transformarse en los últimos años, cuáles son las nuevas formas de consumir contenido y una visión acerca del futuro del sector, entre otros temas.

Innovación y tendencias en el centro del debate

Durante dos días el Audiovisual Stage de VDS, espacio desarrollado en colaboración con Gellify , la compañía de innovación global que ayuda a las empresas en su proceso de transformación, será el epicentro de la innovación tecnológica en el sector audiovisual y del entretenimiento. Un foro en el que los asistentes tendrán la oportunidad de explorar cómo la tecnología OTT está revolucionando la forma de consumir contenidos, descubrir el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en la producción y edición de vídeos, conocer cómo la tecnología está transformando la manera en que los usuarios interactúan con el deporte y el entretenimiento o sumergirse en el mundo de los vídeos inmersivos, entre otras cuestiones.

El foro cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana con objeto de situar la marca Comunidad Valenciana como un espacio de innovación audiovisual de referencia internacional, poniendo en valor la reapertura de los estudios de la Ciudad de la Luz en Alicante, apoyando a las empresas del Clúster Audiovisual Valenciano, dando oportunidades a coproducciones, generando nuevas empresas y captando nuevos rodajes a través de la Film Commission de la Comunidad Valenciana.

“VDS es un espacio idóneo para poner en marcha la primera edición de ‘Next-Gen Audiovisual Forum’. Ya hay grupos de comunicación convencional que han creado sus propias plataformas streaming diversificando el negocio y estudiando el potencial del mercado. Esto es hoy pero mañana este mercado va a seguir generando oportunidades únicas”, señala Diego Fernández, CEO & Cofounder de Gellify Iberia.

Por su parte, Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, añade que “VDS es un evento tecnológico internacional que convierte a la ciudad en hub innovador analiza las tendencias de innovación y genera espacios de trabajo y colaboración en distintos sectores; por lo que la creación de este foro es una gran noticia para poner el foco en las soluciones disruptivas que impactan o surgen desde la industria audiovisual”.

VDS, evento tecnológico clave para el ecosistema de innovación global

VDS se ha convertido en uno de los eventos tecnológicos más señalados en el calendario para el ecosistema de innovación a nivel mundial. Sólo el año pasado, esta cita organizada por Startup Valencia generó un impacto económico que superó los 12 millones de euros, reunió a 12.000 profesionales de 91 países, a 2.200 startups y más de 700 inversores con activos bajo gestión valorados en más de 30.000 millones de euros.

La organización estima volver a batir todos sus récords en esta séptima edición que tiene como lema ‘Embracing evolution: Invest in the leaders of tomorrow’, poniendo el foco de análisis en la revolución tecnológica. Una de las novedades de este año es el acuerdo con GELLIFY, la plataforma global de innovación.

Un encuentro para el futuro de la industria audiovisual y el entretenimiento

La primera edición del ‘Next-Gen Audiovisual Forum’ promete ser un viaje liderado por grandes empresas que aportarán una visión esencial para todos aquellos que trabajan en el sector. Con la tecnología, la innovación y el consumo como protagonistas, este foro será un punto de encuentro clave para debatir sobre el futuro del entretenimiento y la industria audiovisual y las oportunidades que el mercado sigue generando.