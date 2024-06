Alicia Silvestre: "El placer justifica pagar 60 euros por un vino"

Alicia Silvestre, Bocairent (1968), es propietaria y directora de la distribuidora valenciana de vinos premium Voravins y está casada con Toni Sarrión, dueño de la bodegaMustiguillo. Estudió Información y Turismo, y a finales de los noventa se trasladó a Requena con su marido para impulsar la bodega Mustiguillo. «Yo trabajaba en un agencia de viajes y en 1998 lo dejé para mudarnos a Requena.Vivimos allí durante 12 años. Volvimos a València y surgió la posibilidad de coger Voravins. Mi marido es propietario, gerente y enólogo de la bodega y no podía hacerse cargo. Entré yo en Voravins para ponerla en orden», apunta. «Voravins llevaba la distribución de nuestros vinos en Valencia y tenía una deuda muy alta con nosotros y otros bodegueros», explica. Al final, salvaron Voravins. El año pasado facturaron 2 millones de euros.

¿Qué hace a Voravins ser una distribuidora de vino diferente?

Nos diferencia que la mayoría de las bodegas que llevamos son pequeñas. Son las llamadas bodegas boutique. Normalmente, en las zonas donde están lo que defienden son las uvas autóctonas, tanto en Valencia, Galicia o Canarias. Hemos ido durante todo este tiempo buscando ese perfil de bodegas y bodegueros. Sobre todo, propietarios y enólogos para quienes su vida es la bodega.

¿Qué producción tienen este tipo de bodegas?

Hay bodegas con un volumen relativamente grande como las de la familia Luis Cañas, con una producción de un millón de botellas, o Mustiguillo, que está sobre 400.000. Y luego hay bodegas mucho más pequeñitas. El resto son bodegas que a lo mejor tienen 2, 3 o 4 referencias y en total hacen 40.000 botellas al año.

¿Está en aumento el consumo de vinos premium?

Yo creo que sí. Al final, la gente disfruta de este tipo de vinos y por eso repite.

¿Qué hace especial al buen vino?

Lo importante es el suelo, la zona donde esté, el tratamiento que se le haya dado y la forma de elaborar de cada enólogo. Eso es lo que hace un vino diferente de otro. Lo que es desde la planta a la botella. En todo ese proceso no solo es importante la bodega, es muy importante el antes. Si cuidas bien eso, se ve reflejado en la botella.

¿Son buenos los vinos valencianos?

La zona de Utiel-Requena ha cambiado muchísimo porque es una zona granelera y de muchísimo volumen. Nosotros llevamos bodega Mustiguillo, que empezó en la zona y lo primero que hizo fue salirse de la denominación de origen Utiel-Requena porque no estaba de acuerdo con la política que llevaba. Pensaba que tenía que hacer las cosas de otra manera y el tiempo le ha dado la razón.

A nivel internacional, ¿dónde está la demanda?

Estados Unidos, Suiza e Inglaterra son buenos mercados.En Alemania y el sudeste asiático también hay mucha demanda. Los países productores como Francia o Italia ya son competidores.

Hay bodegas que son famosas porque tienen vinos muy caros como Vega Sicilia. ¿Está justificado pagar 60 euros por una botella?

Está justiticado por el placer que a ti te dé. Si tú por pagar 60 euros por esa botella has disfrutado con tu pareja en una celebración importante, está bien pagado. A lo mejor, te pides una botella de 20 euros que está malísima y te acuerdas toda la noche de esos 20 euros. Yo lo veo justificado en ese aspecto, pero tiene que gustarte. No pedir por pedir porque es una marca conocida. Yo creo que el error está ahí.

¿Hay mucha diferencia de calidad entre una botella que comprada en la tienda cuesta 60 euros y otra de 10 euros?

Entre una de 60 y una de 10 sí que hay diferencia.Entre una de 60 y otra de 30 ya depende del paladar de la persona. Hay muchas botellas que están justificadas y otras que no están justificadas para nada. Hay vinos valencianos que si estuvieran en las denominizaciones de origen de Ribera del Duero o de Rioja valdrían más. ¿Por qué? Porque son zonas más reconocidas, queramos o no. Tú puedes estar ante un Rioja de 60 euros, pero aquí (en Valencia) tienes la misma categoría de vino más barata porque la zona te lleva a eso.

¿Cuál es la mejor zona de España de vinos?

Para mí, no hay ninguna mejor zona de España de vinos.La clave es que en cada zona la uva autóctona la traten bien. Si la elaboran bien, fenomenal. A mí me gustan blancos de Galicia. Me gusta mucho la variedad Godello. También me gusta la Listan Blanco de Canarias y la Merseguera valenciana.

Y por condiciones climáticas, ¿cuál es la mejor zona para la producción de uva?

Cada variedad se adapta a su entorno. La Tempranillo de Rioja no tiene nada que ver con la Tempranillo de Ribera del Duero y ni muchísimo menos con una Tempranillo de la zona de Valencia por el sol y por el calor. Requena es una zona muy buena porque está en altura y muy cerca del mar. Tú estás en Requena a 800 metros de altura y la brisa del mar te llega. Y eso es muy bueno para el crecimiento y para la maduración de las uvas. Entonces es que la zona donde estés sepas aprovechar los recursos. Yo creo que eso es lo más importante.

Voravins pasó un bache muy importante en 2009 y ustedes, por su vínculo con Mustiguillo, entraron para reflotarla. ¿Cómo revertieron la situación?

Lo primero que hicimos fue hablar con todas las bodegas, contarles la situación y decirles que estábamos en un momento muy complicado. Que nosotros íbamos a intentar salir adelante y a pagar a todo el mundo para continuar, pero que no sabíamos el tiempo que nos iba a llevar. Por eso entendíamos si se querían ir, pero agradeceríamos que se quedaran. Se quedaron prácticamente todas.Unas cuarenta bodegas.

¿Quién compra este tipo de vinos de alta gama?

Nuestros clientes son restaurantes valencianos y tiendas. Nosotros solo trabajamos en la provincia de Valencia porque normalmente las bodegas tienen un distribuidor diferente en cada provincia o trabajan con distribuidores nacionales.

¿Cuál es el precio medio de sus botellas?

Las referencias más económicas que llevamos están sobre los 20 euros en carta. La más cara puede estar rondando los 140 euros.

¿Qué vino es ese?

Nosotros llevamos uno de bodega Mustiguillo que se llama Quincha Corral, que en restauración está sobre los 140 euros.

¿Por qué un Mustiguillo se puede ir a 140 euros? ¿Qué lo hace tan exclusivo?

Lo hace especial la uva y el año de las viñas.Son viñedos muy antiguos.Hay viñas de 1920.Son vinos que no salen todos los años. Solo cuando se considera que la calidad es la óptima para poderlo vender. Son vinos con muy poca producción. Hay años que la producción es de 4.000 botellas.

Ustedes tienen cartas de vino para restaurantes. ¿Cómo lo hacen?

En el equipo tenemos un sumiller, que da a catar nuestras bodegas y asesora a la hora de preparar las cartas y nuestro portfolio. Trabajamos con 55 bodegas y tenemos unas 300 referencias.

¿Cómo afecta la sequía en la produccción?

La sequía afecta muchísimo. Hay años que los mejores vinos no pueden salir al mercado por la falta de productividad. Otras veces ocurre que el estrés que genera la sequía en la vid provoca que salgan caldos muy buenos.

¿Por qué ha subido tanto la venta de vino blanco?

Ha subido mucho por el calor. El verano pasado ya se notó y este año también. En abril ya hacía muy buen tiempo. Sobre todo a la gente que empieza a beber, le es más fácil comenzar a adentrarse con el vino blanco.

¿Con qué restaurantes premium trabajan?

Prácticamente con todos los restaurantes premium de Valencia. Por ejemplo, con el grupo Quique Dacosta, con el grupo Ricard Camarena, con Lienzo que es Estrella Michelín, con La Salita, con Arrels, y con establecimientos con mucho movimiento como Casa Carmela o El Gran Azul.

¿Por qué es importante el sumiller?

Para un restaurante es importante para defender su carta de vinos. Si no, los clientes al final van a lo fácil. Si no te asesoran, entre un vino de 20 y otro de 35 euros te quedas con el de 20 si nadie te explica la diferencia.