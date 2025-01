Ángel Escribano (Indra): "Vamos a cumplir con el plan estratégico e intentar hacerlo más ambicioso"

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha enfatizado en su primera entrevista que su principal objetivo al frente de la compañía es intentar hacer el plan estratégico aún más ambicioso porque "los tiempos cuadra" y tienen "mucha confianza" en la hoja de ruta presentada en marzo del año pasado. El directivo ha concedido a la agencia Europa Press su primera entrevista desde que asumió el cargo el pasado 19 de enero. "Vamos a intentar hacerlo más ambicioso. O un pelín más ambicioso, porque los tiempos cuadran para que pudiera ser una chispa más ambicioso, pero, por supuesto, desde la modestia siempre y desde la calma de decir, este es el plan que tenemos y ojalá nos salga mejor", ha defendido.

Sin entrar en detalles de cómo se van a concretar esas intenciones, el directivo ha subrayado que su misión es hacer que "el máximo número de personas estén confortables con ese plan y que se lo crean, porque es imparable", al tiempo que ha opinado que el poder que tiene la empresa para crecer es "impresionante". Escribano también ha enfatizado que Indra es la compañía española que está más cerca de convertirse en un líder tecnológico del sector de la defensa y, de hecho, asegura que no le gusta el término "campeón nacional".

"Nos vamos a ganar ser la empresa más confiable, la más comprometida, la que más talento genera y la que más personal tiene trabajando en el sector (...) Con una vocación clara de dar servicio en nuestro país. El objetivo máximo está en nuestro plan estratégico y es aumentar todas las ventas en el exterior. Porque no solo existe en España la necesidad de aumentar las capacidades de defensa", ha detallado.

En ese sentido, con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y su intención de presionar para que los países de la OTAN eleven al 5% del PIB su presupuesto en defensa, Escribano ha opinado que Indra se beneficiará de ello "en función de las oportunidades que se generen". "No tenemos la varita mágica para generar las oportunidades, pero lo que sí que vamos a hacer es trabajar muy duro para conseguir rescatar o participar en todas las oportunidades que se dice que hay. Y cuando sean palpables, ahí estará Indra, compitiendo y peleando por conseguir los mayores retornos que podamos para nuestra industria y nuestro país", ha añadido.

Aterrizaje en Indra

En relación con su llegada a Indra, que se precipitó tras la salida a Telefónica de su predecesor en el puesto, Marc Murtra, después de que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), forzase la dimisión de José María Álvarez-Pallete, Escribano asegura que "jamás" se hubiera imaginado acabar como presidente de Indra. No obstante, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa del sector de la defensa y de carácter familiar que Ángel Escribano presidía hasta hace apenas 10 días, es el segundo máximo accionista de Indra (14,3%), solo por detrás de la SEPI (28%), y su hermano, Javier Escribano, ocupa un asiento en el consejo de administración de Indra.

"Identificamos claramente en su momento que Indra era la compañía predestinada a ser el pilar tecnológico en la industria de la defensa y eso nos llevó a tomar la decisión de invertir dentro de la compañía cuando podíamos haber invertido en otras muchas. No lo hicimos por dinero (...) Indra es una compañía líder en tecnologías y que asume el rol de ser la empresa que lidera parte de los proyectos de defensa", ha ahondado en su entrevista con Europa Press.

Preguntado sobre cómo de difícil es separar su experiencia pasada en EM&E y sus vínculos personales con su antigua empresa, Ángel Escribano lo tiene claro: "Ha sido fácil separarlo porque yo el domingo (19 de enero) dejé todo lo que tiene que ver con Escribano para acometer este reto". "Yo no tengo ninguna vinculación, salvo una que no me puedo borrar, que es el apellido, con Escribano. Javier es el presidente de Escribano en la actualidad y otras personas han ocupado otros puestos. ¿Javier está en el consejo de administración? Sí, claro. La familia de Escribano es el segundo mayor accionista de esta compañía. Tenemos el 14,3% del accionariado", ha ahondado. En esa línea, Escribano ha defendido que es la primera vez que Indra tiene un presidente que es propietario de parte de la compañía, aunque matiza que es "una parte pequeña".

"Nunca ha habido un presidente ejecutivo de la compañía al que se le diga: ¿Cuál es tu interés? Mis intereses se alinean perfectamente con el 86% restante (del accionariado) de la compañía, que es el interés general y que nos vaya bien a todos", ha profundizado. En relación con el salto que supone pasar de presidir una empresa familiar de rápido crecimiento a ser el primer ejecutivo de una de las compañías más relevantes del Ibex 35, Ángel Escribano asegura que tiene cosas que aprender.

"Tengo que aprender cosas de cómo se comporta una empresa cotizada. Evidentemente, no voy a decir que yo sepa cómo funciona una empresa cotizada. Lo que sí sé es cómo funciona una empresa (...) Y la parte que no sé, que es cómo se comporta todo esto de una empresa tan regulada y demás, pues sinceramente, aquí hay un equipazo de gente que me ha sorprendido a un nivel estratosférico", ha subrayado.

Estupenda relación

Acerca de si ha tenido tiempo en estos escasos 10 días desde que asumió la presidencia de Indra para reunirse con los principales directivos de la compañía, Escribano ha señalado que sí y que le están haciendo una "inmersión" muy importante. "Estoy encantado. Me han acogido superbién y con José Vicente de los Mozos (el consejero delegado de Indra) tengo una relación estupenda porque piensa como yo en el 90% de las cosas. Es una persona que se labró su futuro entrando de aprendiz en Renault (...) y sobre todo es industrial y es rápido y palpable (...) Nos entendemos a la perfección y estoy molesto porque hay alguien que intenta que parezca que no", ha defendido.

En cuanto a las grandes operaciones que están sobre la mesa de Indra en estos momentos, como la venta total o parcial de Minsait o la adquisición de Hispasat para la división espacial de la compañía, Escribano ha preferido mantener la cautela y no ha realizado comentarios al respecto.

Por otro lado, en relación con la renovación que toca realizar este año de buena parte del consejo de administración, Escribano ha apelado a que lleva poco tiempo en el cargo como para saber qué sucederá. "No me ha dado tiempo a tomar ese tipo de decisiones", ha resaltado. Preguntado también acerca de cómo hará la compañía para cumplir con la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión de las empresas (contempla una participación femenina del 40%), el presidente de Indra ha afirmado que la compañía cumplirá "al máximo posible" con la normativa.