En busca de seguros justos

Desde la UPA alzamos la voz ante una realidad insostenible: las granizadas de finales de abril y principios de mayo han arrasado miles de hectáreas en la Comunitat Valenciana, dejando tras de sí no solo cosechas destruidas, sino también una profunda sensación de abandono entre los agricultores. Muchas comarcas han sufrido daños muy graves en cítricos, caquis y frutales. Pero el verdadero golpe llega cuando buscamos protección en el seguro agrario… y no la encontramos. Porque lo más doloroso no es solo ver cómo el granizo se lleva el trabajo de todo un año, sino comprobar después que el seguro que tanto nos cuesta pagar no cubre nuestras pérdidas reales. El sistema actual de peritación que utiliza Agroseguro no está adaptado a la realidad agronómica ni al momento en que ocurren los daños. Un pedrisco en esta época del año, cuando los cultivos están en fases clave de formación del fruto, puede suponer una pérdida considerable de la producción futura. Sin embargo, esa pérdida no se valora correctamente. El resultado es un cálculo de indemnización muy por debajo del daño real, incapaz de valorar la pérdida de producción real y que deja al agricultor con la cosecha mermada y una sensación de indefensión. Esto está provocando un efecto muy peligroso: la desafección del agricultor hacia el seguro agrario. ¿De qué sirve contratar un seguro que no responde cuando más lo necesitas? Cada vez más productores optan por no renovarlo, o retrasan la contratación esperando datos más fiables sobre su producción. Algo que es peligroso y conviene corregir. Algunos, este año, aún estaban en plazo de suscripción cuando la tormenta los alcanzó. Y otros han quedado sin cobertura por decisiones unilaterales como la eliminación de la extensión de garantías en los cítricos. Desde UPA pedimos una revisión profunda del sistema. Es imprescindible que el seguro se adapte a la realidad del campo. Pedimos que vuelva la extensión de garantía, una revisión del sistema de peritación para que se valore el daño potencial de una manera más ajustada a la realidad, y agilidad en las peritaciones en casos como los de estas granizadas. Es necesario repensar el seguro para devolver la confianza del agricultor en él. Porque lo que está en riesgo no es solo una cosecha, sino la viabilidad de la agricultura familiar valenciana.