Cuerpo convoca a las comunidades el 17 de septiembre en València para tratar los aranceles

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha convocado el 17 de septiembre en València a los consejeros del área de las comunidades autónomas para analizar el impacto del acuerdo arancelario alcanzado entre EE UU y la Comisión Europea, como ha confirmado este jueves la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero.

Una reunión interterritorial, a la que Vaquero asistirá como titular de la Consejería de Economía aragonesa, para que todas las comunidades expongan el impacto de esos aranceles y compartan las medidas que puedan ser más efectivas. Para Vaquero, son necesarias medidas estructurales y que el Gobierno central refuerce, a través del ICEX, acciones para la diversificación de mercados y la marca de productos españoles.

Informe

La Cámara de Comercio de València consideró menos malo de lo esperado el acuerdo entre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, y el presidente de EE UU, Donald Trump, para evitar la imposición de unos aranceles del 30% a los productos europeos en el mercado norteamericano, que finalmente quedaron en el 15 %. Sea como fuere, Cámara València advierte que "la incertidumbre que genera la inestabilidad en la política arancelaria a nivel mundial dificulta enormemente las decisiones de inversión y las estrategias de expansión y exportación de las empresas valencianas".

El acuerdo alcanzado supone unos aranceles del 15% a los productos importados procedentes de la Unión Europea, incluidos los automóviles, desde hoy mismo. "El impacto directo para las exportaciones de la Comunidad Valenciana de la entrada en vigor de aranceles del 15% el 1 de agosto será limitado", asegura la institución cameral presidida por José Vicente Morata. Aún así, en línea con las estimaciones realizadas por Cámara España, las exportaciones valencianas a Estados Unidos podrían retroceder en torno al 10%, lo que en términos monetarios supone un volumen anual de 285 millones de euros (según datos de 2024).

Donald Trump y Ursula Von der Leyen / Efe

Según el informe de Cámara València tras el acuerdo sellado por la UE y EE UU, las excepciones a este arancel son los productos de la industria del aluminio y el acero, que mantienen unos aranceles del 50%. Sólo el 2,6% de las exportaciones de aluminio (incluido las manufacturas) de la Comuntat Valenciana tienen como mercado de destino Estados Unidos. Asimismo, quedan fuera del acuerdo los productos farmacéuticos, con escasa incidencia en el conjunto de exportaciones valencianas.

El hecho de que finalmente al sector del automóvil se le aplique el 15% de arancel, en vez del 25%, permite esperar un efecto menos negativo al inicialmente anunciado para factorías como Ford Almussafes, que también vende vehículos y motores a Estados Unidos. También el sector agroalimentario (verduras, aceite, vino y bebidas) se prepara para el nuevo escenario comercial al otro lado del Atlántico.

Primer mercado fuera de la UE

El mercado estadounidense es el primer mercado fuera de Europa para los productos valencianos. Las exportaciones valencianas a este país alcanzaron un total de 2.850 millones de euros en 2024, el 7,7% del total exportado por la Comunitat Valenciana. "Por su tamaño, su poder adquisitivo y su dinamismo económico, es y seguirá siendo un mercado altamente atractivo para la empresa exportadora valenciana", explica la citada organización empresarial.