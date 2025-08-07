Redit genera una inversión inducida de I+D+i en la Comunitat de más de 223 millones

La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit) ha generado una inversión inducida en el área de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de la Comunitat de más de 223,5 millones de euros mediante la captación de 161 millones a través de programas nacionales y europeos. Según informa un comunicado de Redit, estas empresas integrantes han incrementado su participación en un 3,2 %, con respecto al año anterior y el 80 % de esos resultados (129 millones de euros) ha procedido de diferentes convocatorias nacionales y europeas, así como han sido percibidas también de forma directa por las empresas que han intervenido en proyectos liderados por institutos tecnológicos.

Además, según un estudio elaborado por la red, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial + Innovación (IVACE+i), los centros Redit generan un impacto en la economía valenciana que se cuantifica en 775,5 millones de euros de renta aportada al Producto Interior Bruto (PIB) regional. También, esta investigación plantea que su actividad repercute, de forma directa o indirecta, en 16.047 puestos de trabajo a tiempo completo y a una recaudación fiscal de 346,2 millones de euros para las arcas públicas.

Empresas

El presidente de Redit, Fernando Saludes, ha desatacado que un objetivo fundamental de la institución es colaborar cada vez con más empresas. Según Saludes, los institutos tecnológicos han trabajado con más de 14.500 empresas en 2024, cifra un 3 % superior a la del pasado año, y han desarrollado alrededor de 1.500 proyectos de I+D+i, un 14 % más que en el ejercicio anterior.

Puente del Parque Tenológico de Paterna / Levante-EMV

"Es muy importante que los institutos tecnológicos sigamos trabajando con la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo junto con el resto del Consell, ya que hemos demostrado ser claves para atraer recursos de fuera de la Comunitat Valenciana y, sobre todo, estaremos contribuyendo a un crecimiento sostenible y competitivo de la región así como a mejorar el bienestar de los ciudadanos", ha añadido.

Los resultados "ponen de manifiesto la importancia de que los institutos tecnológicos continúen siendo, gracias al apoyo de IVACE+i, un activo estratégico de la Comunitat que contribuya a la competitividad de nuestro tejido industrial. El trabajo que llevan a cabo los institutos tecnológicos conlleva un efecto multiplicador tanto en las empresas que trabajan con ellos como en la economía regional".

Entre las iniciativas europeas, donde mejor resultado afirma conseguir Redit, destaca LIFE (un programa de I+D dedicado al medio ambiente), cuyos institutos tecnológicos son el principal agente coordinador en la Comunitat Valenciana, debido a que lideran el 48 % de los proyectos que se presentan.