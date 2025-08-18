Los hoteleros apuestan en València por el lujo con 564 nuevas habitaciones de 5 estrellas

Fondos internacionales y promotores locales preparan la apertura en los próximos tres años de siete establecimientos hoteleros de alta gama que se sumarán a los nueve que ya operan en València. El sector hotelero está apostando con fuerza por el turismo de alto poder adquisitivo con el proyecto de 564 habitaciones en hoteles de cinco estrellas. Los siete hoteles de gran lujo estarán ubicados entre la zona centro y el distrito Marítimo, según revela el informe The Hotel Property Telescope de EY-Parthenon (consultora estratégica de Ernst & Young).

La ciudad ofrece actualmente poco más de un millar de habitaciones de cinco estrellas y todavía está lejos de las más de seis mil de Barcelona o las más de cinco mil de Madrid, pero los expertos inciden en que el crecimiento es imparable. En 2028 habrá 1.653 habitaciones de cinco estrellas en el Cap i Casal (un 65 % más). El último hotel de cinco estrellas abierto en València es el establecimiento Grand Hotel Centenari, que opera bajo la marca Autograph Collection. La enseña Autograph Collection representa a hoteles independientes de categoría de lujo dentro de la cartera de Marriott International.

Interior del convento de San José, que acogerá un hotel de cinco estrellas. / JL BORT

Nuevos proyectos de 5 estrellas

Según el informe de EY, el grupo madrileño Santos (que pertenece a la familia Santos Tejedor) prepara la apertura de dos establecimientos de cinco estrellas en el Cap i Casal que se sumarán al que ya opera con la marca Balneario Las Arenas. Uno de ellos tendrá 50 habitaciones y el segundo (cuya apertura está prevista para 2028) dispondrá de 170 junto a la plaza del Ayuntamiento y será un cinco estrellas gran lujo.

Junto al Mercado Central de València se trabaja en el hotel Tres Palacetes en los antiguos palacios de Exarchs. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València concedió la licencia de obras a la mercantil valenciana Lova Tres para la rehabilitación para uso hotelero del conjunto de los palacios de Exarchs. Serán 105 habitaciones repartidas entre el hotel boutique de los palacios y su ampliación y un edificio de apartamentos turísticos.

Myr Hoteles

La cadena valenciana Myr Hoteles prepara la apertura de un cinco estrellas en el antiguo centro de datos de Banco de Valencia en Cardenal Benlloch. Es un edificio en esquina que se transformará en The Bank Hotel con 103 habitaciones (varias de ellas tipo suite) distribuidas en las seis plantas que componen el cuerpo central del inmueble.

Por otro lado, la empresa Hotel Palacio de Centelles trabaja en la inauguración de un establecimiento de lujo en el antiguo palacio de los condes de Oliva, uno de los edificios más singulares de la calle Caballeros. El establecimiento tendrá 46 habitaciones. El palacio fue construido alrededor del año 1449 (siglo XV) y es de estilo gótico valenciano. Sus primeros propietarios fueron los miembros de la familia Centelles, muy poderosa en aquella época.

Na Jordana

El sexto gran proyecto es el de un establecimiento de 5 estrellas gran lujo en el antiguo convento de San José y Santa Teresa (frente a donde Na Jordana planta la falla) y 44 habitaciones. El hotel lo promueve el mismo grupo que durante algunos años montó en parte de este espacio el área gastronómica y de ocio Convent Garden.

El empresario Antonio Calero, dueño del club de playa de la Marina de Valéncia, promueve en el paseo de Neptuno el establecimiento Gran Hotel del Puerto, que contará con 58 habitaciones tipo suite de 30 metros cuadrados. El nuevo hotel, que aspira a conseguir la calificación de cinco estrellas gran lujo, estará acristalado para ofrecer vistas al mar y contará con jardines verticales de más de veinte metros de altura.

Hilton

A estos siete nuevos hoteles de cinco estrellas se sumará el que viene de la mano de la cadena estadounidense Hilton y que todavía no ha definido en qué categoría se va a sentar. La marca norteamericana tiene un acuerdo de franquicia con Alta Hospitality SL para abrir Cuber House Valencia con la marca Tapestry Collection by Hilton en el barrio del Cabanyal en València. La firma de lujo norteramericana llegó por primera vez a València al calor de la Copa del América con un establecimiento en la avenida Cortes Valencianas, que dejó de operar hace más de una década y reabrió en 2011 bajo la marca Meliá. El nuevo hotel de la insignia Hilton contará con 84 habitaciones.