Los alquileres vuelan en el distrito de Jesús de València. Uno de cada cinco pisos que sale al mercado inmobiliario se alquila en menos de 24 horas. Los inquilinos apuestan por esta zona porque los arrendamientos son más económicos que en el centro del Cap i Casal y que otros barrios como Extramurs, Campanar, La Saïdia o L'Olivereta.

A pesar de que es más económico alquilar una vivienda en Jesús que en Extramurs, los precios están por las nubes. Un piso de 100 metros cuadrados supera los 1.360 euros al mes en Jesús. Los otros distritos que generan más interés para alquilar por su relación entre lo que ofrecen y el precio son Rascanya (donde un piso de 100 metros cuadrados cuesta 1.370 euros al mes), La Saïdia (1.440 euros) y Algirós (1.390 euros), según revela un informe de idealista.

La tensión en el mercado del alquiler continúa, con los precios de las casas en arrendamiento anotándose récords en los últimos meses, en medio de una demanda cada vez mayor y una oferta que no recupera las cifras prepandemia a causa, entre otras cosas, por los altos precios de la vivienda en venta y también por las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno desde que reguló el mercado.

Tensión del mercado

Uno de los principales fenómenos que está produciendo este panorama es el llamado ‘alquiler exprés’, la retirada de anuncios en arrendamiento en menos de 24 horas desde su publicación, debido a esta alta demanda, sobre todo en las grandes ciudades. Al cierre del segundo trimestre, varios distritos de las grandes capitales de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla y Málaga superan una tasa del 10%, e incluso del 20%, en esta clase de operaciones, destacando la presión que viven las personas que buscan una vivienda para vivir. En el caso de València, destacan Jesús y Rascanya son los que están por encima del 10 %.

Subida sin freno

El coste del alquiler ha roto todos los registros en València en el segundo trimestre de año. El precio de arrendar una vivienda en el centro del Cap i Casal supera de media los 2.000 euros al mes. Las rentas llegan a los 2.300 euros en la Gran Vía Fernando el Católico y superan los 2.400 euros en la Alameda, según ha constatado la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El alquiler que más se repite en el conjunto de la ciudad es de 1.900 euros y el coste medio se queda en 1.633, ya que en la periferia todavía es posible encontrar pisos por debajo de mil euros. Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra de la Vivienda de la UPV, explica que los alquileres que superan con creces los dos mil euros los están acometiendo los directivos de las grandes multinacionales que han desembarcado en València (como Hitachi, HP, el consorcio industrial formado por Toshiba y Mitsubishi -Tmeic-, Siemens Mobility, Luthansa, Deutsche Telekom o Volkswagen) y profesionales con alto poder adquisitivo.

Cos-Gayón insiste en que el alquiler de una vivienda en la Alameda a la altura de Piscina València "no baja de 2.300 euros. En la Gran Vía Fernando el Católico ronda entre los 2.200 y los 2.300 euros. En València empieza a ser complicado encontrar un piso de tres dormitorios que baje de los 2.000 euros".