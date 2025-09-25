Danone pone en marcha un centro de innovación y aumenta su producción en Aldaia

La planta de Danone en Aldaia ha puesto en marcha el hub de innovación para impulsar su nueva gama de productos lácteos en los próximos años. La multinacional gala, que ha invertido 60 millones en esta factoría desde 2020, ha asumido el 90% de la producción de productos lácteos que hasta ahora tenía la planta de Parets del Vallès (Barcelona), que cerró el año pasado.

La planta de Aldaia se ha fortalecido para convertirse en un centro clave para la producción de Danone para toda Europa. Gracias a estas inversiones, la planta ha sido clave para el lanzamiento de productos como Actimel Provital. La fábrica produce más de la mitad de las eferencias de Danone, lo que demuestra su importancia estratégica para la compañía. El centro industrial de Aldaia, inaugurado en 2002, tiene una superficie de 50.000 metros cuadrados y da empleo a unos 200 trabajadores.

Al acto de inauguración del hub de innovación de Danone ha acudido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la secretaria general del PSPV y Ministra de Ciencia, Diana Morant, y el Ministro de Industria, Jordi Hereu. egún Danone, el 'hub' lácteo supone más de 1.200 empleos tanto directos como indirectos y consume el 50% de la leche de vaca que se genera en la Comunitat Valenciana.

Los directotivos de Danone Francesc Casajuana y François Lacombe hablan con, Carlos Mazón. / Kai Forsterling/Efe

Estructura

El grupo Danone tiene cinco plantas en España, tres de lácteos y tres de agua. La planta de Parets forma parte de las instalaciones industriales que producen lácteos, junto a la de Tres Cantos (Madrid) y Aldaia, mientras que las de aguas están en Sant Hilari Sacalm (Girona), Lanjarón (Granada) y Sigüenza (Guadalajara). Danone España propuso a lo sindicatos el cierre de la fábrica, que afecta a 157 trabajadores, a mediados de enero.

Ventas de vehículos

En otro orden de cosas, el ministro Jordi Hereu, según Europa Press, ha asegurado que España es "en estos momentos de los pocos países que la demanda de vehículos en general está aumentando", porque está creciendo "más de un 15%" en 2025. Además, ha subrayado que "estamos ganando una cuota de mercado de electrificado muy relevante este año". Así lo ha remarcado el titular de la cartera de Industria a preguntas de los medios en Aldaia donde asiste a la inauguración del HUB de innovación de Danone, sobre si hay alguna novedad acerca del plan de electrificación de la planta de Ford en Almussafes.

Hereu ha avanzado que "dentro de pocos días" visitará Valencia y volverá a concesionarios que están vendiendo estos meses "muchísimos más coches de lo que normalmente vendían, entre otras cosas por la implantación del Plan Reinicia Auto +". Y ha detallado que "en estos momentos ya tenemos más de 41.000 solicitudes que se agregan a la demanda normal y ya llevamos invertidos 200 millones en este plan para fomentar y para incrementar la demanda de automóviles y específicamente de automóviles de movilidad electrónica".