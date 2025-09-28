Iceye desarrolla en Valencia la nueva generación de satélites de defensa y observación

La compañía finlandesa Iceye desarrolla en Valencia la nueva generación de satélites de defensa militar y de observación de la Tierra. La firma ha fijado en Paterna un centro de I+D de última generación en el que prevé invertir cerca de 25 millones en dos años. La sede valenciana estará centrada en el diseño de satélites de captación de radiofrecuencia para la localización de manera muy precisa de barcos en altamar (que tendrá un uso fundamentalmente militar) y en un nuevo tipo de aviones no tripulados que vuelan a gran altura equipados con un radar. Gonzalo García-Muñoz, CEO de Iceye en España y vicepresidente global de Operaciones de Iceye, explica que han apostado por Valencia por el talento local gracias al trabajo de las universidades valencianas y por el apoyo prestado por la Generalitat.

La compañía ha desarrollado una tecnología que permite reducir costes y tiempos de producción de satélites. Por ejemplo, un satélite suele rondar las dos toneladas de peso e Iceye es capaz de miniaturizar la tecnología para no que no sobrepasen los 120 kilos. García-Muñoz detalla que un satélite tradicional se fabrica en cinco años mientras que Iceye es capaz de terminarlos en un plazo de entre 18 y 20 meses. Uno de los puntos diferenciales de los satélites de la empresa finlandesa es que cuestan diez veces menos que uno tradicional. La ventaja de ese coste es la posibilidad de contar con una constelación de satélites para aumentar la frecuencia de observación.

Iceye, que este año va a cerrar con una cifra de negocio de 230 millones de euros y que cuenta con 800 empleados a nivel global, arrancó hace seis meses sus operaciones en Paterna con cuarenta trabajadores y con la intención de crecer hasta los 100 en los próximos tres años.

Ingenieros

El 70 % de los empleados son ingenieros y los perfiles que buscan para su centro valenciano son, entre otros, de especialistas en telecomunicaciones, software, tecnología aeroespacial y radiofrecuencia.

García-Muñoz precisa que en Valencia están centrados en el desarrollo de la tecnología de un avión no tripulado equipado con un radar para la captación de imágenes. Los satélites normales orbitan a 550 kilómetros de la tierra, el avión no tripulado de Iceye se moverá a entre 30 y 40 kilómetros de altura (los comerciales vuelan a 10 kilómetros). Al estar mucho más cerca la corteza terrestre que un satélite tradicional, este tipo de aeronaves ofrecen imágenes más precisas.

El CEO en España de la compañía añade que el segundo proyecto en el que trabajan en Valencia es para satélites de vigilancia en altamar y que en misiones de defensa facilitan la localización de barcos de manera más exacta.

Previsión conservadora

La compañía tecnológica está abierta a producir en el futuro piezas de sus satélites en Valencia. «Planeamos invertir 25 millones en Valencia en los próximos dos o tres años, pero es una previsión conservadora. Es posible que se incremente», según afirma Gonzalo García-Muñoz.