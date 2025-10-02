Los barrios de València lideran la subida de la vivienda en España

Los distritos de València lideran la subida del precio de los pisos en España en el último año. Cuatro de ellos han registrado incrementos del coste de la vivienda de más del 22 % y otros seis suman aumentos de más del 15 %, según recoge un análisis de la evolución del mercado de la tasadora Tinsa. El Cap i Casal y Madrid son las dos capitales españolas donde más está subiendo el precio de la vivienda.

El coste de las casas en València se ha incrementado de media un 17,1 % en los últimos doce meses. Las subidas son especialmente intensas en los barrios que rodean el centro y en los de la periferia, que es donde se encuentran las viviendas más asequibles. Los tasadores de Tinsa han constatado aumentos de precio interanuales del 23,4 % en el distrito de Poblats de l'Oest (compuesto por los barrios de Benimámet y Beniferri), del 22,8 % en La Saïdia, del 22,5 % en Rascanya y del 22 % en Patraix.

Son las mayores subidas registradas en una capital española. Los incrementos de precio son más intensos en los barrios periféricos. En los barrios de Benimámet y Beniferri, el coste medio de una vivienda es de 1.608 euros el metro cuadrado, la mitad de lo que vale un inmueble en Ciutat Vella (3.345 euros el metro cuadrado) o en L'Eixample (3.321 euros). El valor medio de la vivienda en el Cap i Casal, según los tasadores de Tinsa, es de 2.519 euros el metro cuadrado.

Aumentos sin freno

En los otros tres distritos de la capital donde más se ha recalentado el precio de la vivienda, el coste del metro cuadrado está a 1.793 euros en Rascanya (que está situado entre Benicalap y Benimaclet), a 2.188 euros en Patraix y a 2.223 en La Saïdia. Los distritos con incrementos por encima del 15 % (subidas similares a las de la última burbuja inmobiliaria) son: Jesús (19,6 %), Camins al Grau (17,5 %), L'Olivereta (17,3 %), Benimaclet (17,1 %), Algirós (16,1 %) y Extramurs (15,2 %).

Zonas más caras

Según los tasadores de Tinsa, los distritos más caros de València tras Ciutat Vella y L'Eixample son El Pla del Real (donde el metro cuadrado cuesta de media 3.058 euros tras una subida interanual del 14,5 %, Extramurs (2.750 euros), Quatre Carreres (2.485 euros) y Algirós (2.483 euros). Los más económicos son Poblats de l'Oest y Poblats del Nord (1.509 euros el metro cuadrado en zonas como Carpesa o Borbotó).

El análisis de Tinsa revela que en el último trimestre (entre julio y septiembre) las subidas continúan con fuerza. Como ejemplo, los precios en el distrito de Rascanya (donde están los barrios de Orriols, Torrefiel y San Lorenzo) han subido un 7,6 % en los últimos tres meses.

Edificios de vivienda en Malilla frente a La Fe. / Francisco Calabuig

Oferta en mínimos

El subidón de los precios se produce en un momento en el que hay un gran desequilibrio en el mercado con poca oferta y mucha demanda (impulsada por la inmigración). La oferta de viviendas en València en venta ha caído a su mínimo histórico con menos del 1 % del parque inmobiliario disponible. La capital del Túria tiene cerca de 430.000 viviendas y el número de inmuebles en venta ha pasado de más de 10.000 a 4.000 en tres años, según datos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia.

La falta de oferta ha tensionado al máximo el mercado en València y está llevando a las inmobiliarias al límite. En los últimos doce meses se compraron 11.000 viviendas en la capital y cada vez entran menos casas en el mercado por la rentabilidad que ofrece el arrendamiento (hay un creciente número de propietarios que heredan pisos y prefieren alquilarlos). De forma paralela, la demanda ha crecido por el interés de los inversores y la necesidad de familias que viven de alquiler y que ven cómo sus arrendamientos pasan de 800 a 1.500 euros cuando tienen que renovar el contrato (al pasar 5 años de la firma).

13,2 % más caros en la C. Valenciana

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el precio de la vivienda se ha incrementado un 13,2 % y en Valencia,un 12,8 %. El municipio de la Comunitat Valenciana donde más ha subido el coste de los pisos tras el Cap i Casal es Benidorm (con un aumento interanual del 17,4 %), seguido de Alicante (14 %) y Elx (13,6 %). En Gandia las viviendas se han encarecido un 12,1 % en los últimos doce meses, en Sagunt (por el tirón de la gigafactoría) un 9,9 % y en Torrent (por el alto precio de los pisos en València) un 9,8 %, según recoge el análisis de Tinsa.