AVA-Asaja estima que un año después de la dana aún queda un 40% del sector agrario por recuperar

Cuando va a cumplirse un año de la devastadora dana del 29 de octubre de 2024, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) estima que aún queda más del 40% de las explotaciones, empresas e infraestructuras agrarias por recuperar su estado previo al temporal. La organización presidida por Cristóbal Aguado remarca que “las obras de reconstrucción van para largo, pese al esfuerzo de las administraciones -sobre todo del Ministerio y la Conselleria de Agricultura- y siguen pendientes las infraestructuras hidráulicas que la dana ha evidenciado que hacían falta para minimizar el impacto ante futuras riadas”.

Las explotaciones ganaderas fueron las primeras en ser reparadas, casi en su totalidad, debido a la urgencia de seguir alimentando a los animales. Del mismo modo los principales accesos a las fincas y las entidades de riego recibieron una atención prioritaria a fin de garantizar el riego y labores esenciales de los cultivos. Sin embargo, miles de campos (principalmente de viñas, cítricos, olivar, etc.) todavía no han sido completamente reconstruidos, así como invernaderos, viveros, instalaciones de riego e infraestructuras particulares y colectivas (caminos rurales, muros, acequias, vallas, etc.)

Solicitud de ayudas

En la mayoría de los casos, los agricultores han optado por solicitar la ayuda del Ministerio -peritada por la empresa pública Tragsa- para agilizar las reparaciones de sus explotaciones por sus propios medios o contratando a terceros. No obstante, la tardanza en recibir dichas compensaciones está retrasando estas obras, en caso de tenerlas concedidas, ya que muchos afectados no han sido ni siquiera incluidos en los listados de beneficiarios. En cuanto a los agricultores que han decidido esperar a que Tragsa realice las reparaciones, el plazo de espera puede prolongarse durante meses e incluso años, dado el ingente trabajo que tiene por delante. Un ejemplo es el arroz, donde unas 120 hectáreas de cultivo no pudieron ser sembradas y se prevé que las reparaciones concluyan a tiempo para volver a ser productivas de cara a la campaña que viene.

Dominio público

Además, más de 300 hectáreas de cultivo, según informó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al sector, continúan arrasadas junto a cauces y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH), por lo que no volverán a ser productivas. AVA-ASAJA insiste al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que apruebe una línea adicional de ayudas a estos damnificados para compensar la pérdida de la propiedad de sus terrenos.

Aguado subraya que “un año después de la dana crece la preocupación por la lenta reconstrucción en las áreas rurales más gravemente afectadas. A pesar de que Tragsa emplea todos los recursos que ha podido encontrar, está más centrado en la red de caminos y hay campos que tardarán uno o dos años en reiniciar la recuperación del arbolado y, en algunos casos, se habrán perdido. Las cañas arrastradas de los barrancos a los campos también están brotando por todas partes y su erradicación será un gran problema. La rentabilidad agraria ya era complicada y ahora tras la dana , si no se actúa rápidamente, cundirá el desánimo y el abandono sobre todo en agricultores de edad muy avanzada o con parcelas pequeñas”.

Infraestructuras hidráulicas

El presidente de AVA-Asaja reitera que “la prioridad sigue siendo acelerar la recuperación al máximo y realizar aquellas infraestructuras hidráulicas que venimos reivindicando desde hace cuarenta años y que son necesarias para evitar tantos daños materiales y vidas humanas. Hay que construir más presas, diques, conexiones de cauces, canalizaciones desde las desembocaduras de los ríos de aguas sobrantes a cabecera y autopistas del agua. Paralelamente, hay que mantener una gestión más razonable de los cauces y barrancos que contemple una mayor limpieza -en lugar de multar a los agricultores que quitan cañas para darles un uso tradicional- para dar salida a los caudales súbitos y atenuar desbordamientos. Tenemos que aprender las lecciones de la dana para que, cuando haya otras, no vuelva a suceder una tragedia de estas dimensiones tan catastróficas”.