Planas dice que el Gobierno ha ejecutado más de 277 millones para la reconstrucción por la dana
El ministro, durante su visita a Valencia, detalla que 190 millones de euros corresponden a ayudas directas y 87 millones a obras de reparación de infraestructuras agrarias
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el esfuerzo del Gobierno para apoyar la recuperación del sector agrario afectado por la dana de octubre de 2024, y ha hecho hincapié en la rapidez y eficacia de las medidas puestas en marcha. “Ha sido un gran trabajo de reconstrucción y lo vamos a continuar hasta el final”, ha asegurado, según un comunicado del Gobierno emitido tras su visita de esta mañana a Valencia.
El ministro ha informado de que, hasta el momento, se han ejecutado más de 277 millones de euros, entre ayudas directas a agricultores y ganaderos (190 millones) y obras de reconstrucción de caminos rurales, parcelas y redes de ragadíos (87,3 millones), centradas principalmente en la Comunitat Valenciana, la región más afectada.
Agricultura
En los 190 millones se incluyen 42,5 millones que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a abonar en el mes de noviembre a 2.395 agricultores y ganaderos por la pérdida de renta como consecuencia de daños en sus infraestructuras y 6,8 millones a los propietarios de parcelas que van a pasar a ser dominio hidráulico.
Planas ha recalcado que el Gobierno cumple sus compromisos. “Estamos haciendo lo que teníamos previsto y lo vamos a seguir haciendo hasta acabar la recuperación”, ha aseverado, y ha insistido en que el objetivo es que no se pierda ni una sola hectárea de cultivo como consecuencia de la dana. El Gobierno tiene previsto movilizar más de 400 millones de euros, si se suman los recursos ya ejecutados y los que están en curso, lo que refleja la magnitud del esfuerzo para recuperar el sector agrario tras la catástrofe.
Ayudas directas
Las ayudas directas han beneficiado a 9.136 agricultores y ganaderos para compensarles por la pérdida de renta por daños en su producción y a otros 6.630 por daños en sus infraestructuras agrarias. Además, han recibido indemnizaciones 107 arroceros de La Albufera que no han podido sembrar en esta campaña y 725 agricultores que tenían sus parcelas próximas a cauces y van a perder su condición de suelo agrícola para ser dominio público hidráulico.
En la provincia de Valencia, el ministerio ha movilizado 254 millones de euros en apoyo al sector agrario, lo que representa más del 90 % del presupuesto total destinado a la zona. De esa cantidad, 171 millones corresponden a ayudas directas a agricultores y ganaderos, mientras que 83 millones se han destinado a obras de reparación de caminos rurales, infraestructuras de regadío y explotaciones agrarias. Gracias a este esfuerzo, ya se han reparado cerca de 2.000 kilómetros de caminos rurales, con trabajos certificados por valor de 30,7 millones de euros en 90 municipios.
