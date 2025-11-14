La venta de viviendas cae en València por el subidón de precios

La venta de viviendas en València está cayendo por el subidón de precios. Las inmobiliarias aseguran que los compradores no están dispuestos a pagar los 3.227 euros el metro cuadrado que cuesta de media una vivienda en el Cap i Casal y las operaciones se están cerrando en un precio máximo de 2.585 euros.

El coste de los pisos en València alcanza un nuevo máximo histórico con un incremento interanual del 22 % del valor de tasación. Ante la imposibilidad de comprar en el Cap i Casal, la presión de la demanda se ha trasladado al área metropolitana (las compras en Burjassot han crecido un 54 % en el último año).

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, explica que en el caso de la capital autonómica se han retirado del mercado los inversores que compraban para alquilar y han bajado las operaciones de los extranjeros con alto poder adquisitivo que buscan una segunda residencia. "El mercado está ahora dominado por el comprador local, que se lo toma con más calma y no está dispuesto a pagar lo que piden los vendedores", afirma.

Frenazo en el Cap i Casal

El Colegio de API, según recoge el informe del tercer trimestre del año presentado ayer, ha constatado el trasvase de la demanda del Cap i Casal al resto de Valencia. Mientras que en la ciudad de València las ventas de pisos han caído un 8,3 % respecto al segundo trimestre anterior, en el área metropolitana y en el resto de Valencia se ha alcanzado el mejor registro de compras de los últimos 18 años, subraya Luis Fabra, autor del análisis y director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza.

Las localidades que han registrado un mayor crecimiento de ventas han sido Albal (136 %) y Burjassot. Otras ciudades del área metropolitana como Torrent han tenido subidas de más del 20 %. Luis Fabra incide en el condicionante del precio. "València ha llegado a un punto de saturación del precio. Los compradores se van al área metropolitana porque no pueden pagar más", sentencia.

Escaparate de una inmobiliaria de València. / German Caballero

Encarecimiento de más del 20 %

Según el Ministerio de Vivienda, el valor de tasación de los pisos en València ha subido un 22,3 % con un precio medio de 2.542 euros el metro cuadrado. En el resto del área metropolitana el coste de la vivienda es mucho más bajo, pese a que la mayoría de los municipios también han registrado subidas por encima del 20 %. El precio medio de tasación en Paterna es de 1.985 euros el metro cuadrado (tras un incremento interanual del 26,7 %), en Mislata de 1.935 (tras un aumento del 25,5 %), en Burjassot de 1.711 euros (26,3 % más), en Manises 1.573 (21,7 %), en Quart de Poblet 1.572 (23,8 %) y en Torrent del 24,9 %.

Sin oferta

El Colegio de API incide en que el coste de los pisos está tan alto (pese a las dificultades para los compradores en el Cap i Casal) porque se ha desplomado la oferta. En enero de 2022 había en València 10.000 pisos disponibles y ahora hay 4.000 (un 60 % menos en tres años).

La falta de oferta se está agravando por el aumento de población. En el último año, se han creado 15.379 hogares en Valencia tras aumentar la población en 49.596 personas. La mayoría de los nuevos valencianos son inmigrantes (42.576), según el Colegio de API de Valencia.

Hipotecas

En el ámbito hipotecario, durante el tercer trimestre del año el número de hipotecas sobre vivienda en la provincia ha sido de 25.494, con un incremento interanual del 15,7 %. El endeudamiento hipotecario medio por vivienda ha alcanzado los 128.556 euros en Comunitat Valenciana, con un crecimiento trimestral del 2,7 %. En el último año, el importe medio ha sido de 123.118 euros, máximo desde 2008, con un ascenso interanual del 10,2 %.