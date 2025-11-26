S2Grupo e Indra se alían para desarrollar sistemas de ciberdefensa.

Indra Group, empresa global líder en Defensa, Aeroespacio y Tecnologías Avanzadas y la valenciana S2Grupo, compañía española especializada en ciberseguridad y ciberinteligencia, han firmado un acuerdo estratégico de colaboración (MoU) para el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas de ciberdefensa destinadas a reforzar la protección de plataformas, sistemas y programas del sector de defensa, así como desarrollar capacidades de combate en el ciberespacio, entendido este como el quinto dominio de la Defensa.

Se trata de la primera alianza formal entre ambas compañías, que comparten una visión estratégica común: fortalecer la soberanía tecnológica en materia de ciberdefensa y dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades plenamente europeas frente a un ecosistema de amenazas cada vez más sofisticado y dominado por actores-Estado.

La digitalización intensiva de los sistemas de armas, plataformas terrestres, navales y aéreas, sensores, sistemas de mando y control, comunicaciones y cadenas logísticas ha incrementado exponencialmente la superficie de ataque y la exposición frente a ciberamenazas. Esto, unido al reconocimiento del ciberespacio como quinto dominio de la defensa, hace necesario avanzar en la aproximación de la ciber como un campo de maniobras más, pasando de la ciberseguridad tradicional a un enfoque de ciberdefensa activa en el que nuestros cibercomabatientes puedan ejercer el mando y control de misiones militares en este nuevo ámbito de acuerdo con los objetivos estratégicos, operaciones y tácticos naturales de la operación militar.

Alianza

“Este acuerdo con S2Grupo fortalece las capacidades nacionales para el desarrollo de soluciones soberanas para la conducción de misiones militares en el ciberespacio, respondiendo a las necesidades actuales de nuestros cibercombatientes que se enfrentan a una situación de guerra híbrida permanente, ante la cual las capacidades tradicionales de ciberseguridad no son suficientes para garantizar la libertad de acción en el ciberespacio”, ha señalado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

Amenazas persitentes

Por su parte, José Miguel Rosell, CEO y cofundador en S2Grupo, ha destacado que “en un escenario marcado por la aparición de actores-Estado y amenazas persistentes, la colaboración con Indra Group nos permite aportar capacidades tecnológicas avanzadas para reforzar la resiliencia de las Fuerzas Armadas y consolidar la autonomía estratégica nacional y europea”.

Con esta alianza entre S2Grupo e Indra se refuerza el ecosistema industrial de defensa, aportando soluciones tecnológicas de alto valor añadido y plenamente soberanas en un ámbito decisivo para la seguridad nacional.