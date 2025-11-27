Nunsys Group sigue de compras en Madrid al adquirir Kaizen Networks

Nunsys sigue de compras en la capital de España. La empresa madrileña Kaizen Networks se ha integrado oficialmente en Nunsys Group, firma tecnológica valenciana líder en soluciones globales de transformación digital. Efectiva desde el pasado mes de octubre, esta nueva incorporación refuerza la estrategia de crecimiento en España de Nunsys Group, que ya adquirió este verano a las también madrileñas Dafysa e InforTel Comunicaciones, para intensificar su influencia en la zona centro del país. Grupo Nunsys, presidido por Paco Gavilán, a través de Sothis, empresa tecnológica de soluciones de consultoría y servicios de IT, es proveedora de Mercadona y ocupa unos puestos de liderazgo en el sector. En 2025 prevé alcanzar una facturación próxima a los 300 millones de euros.

Fundada en 2012 y compuesta por un equipo de 15 profesionales que se suman a la plantilla de la adquiriente, Kaizen Networks aporta más de una década de experiencia en las áreas de Comunicaciones Unificadas, Networking y Audiovisuales, además de una cartera de proyectos para clientes como Esade, Boyacá, CEDRO, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), GO fit o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministerio de Defensa.

Inspirada en el concepto japonés kaizen, que se traduce como ‘mejora continua’, la filosofía de Kaizen Networks “se alinea plenamente con la cultura de innovación que poseemos en Nunsys Group, orientada a ofrecer soluciones tecnológicas de alto valor añadido y a largo plazo”, ha señalado Paco Gavilán, presidente de la tecnológica.

Compartir visiones

Por su parte, los socios fundadores de Kaizen Networks, Diego Barba Herranz y Luis Corrochano Alonso, han reconocido la “oportunidad que representa pertenecer a la familia Nunsys Group para crecer junto a un líder del sector, compartiendo valores, visión y compromiso con la excelencia tecnológica. Esta integración garantiza continuidad a nuestros clientes y amplía nuestras capacidades de servicio con el respaldo de un gran grupo nacional”. Nunsys Group continúa así su proceso de expansión mediante la incorporación de empresas especializadas en sectores estratégicos. De la mano de Kaizen Networks, desarrollará proyectos conjuntos en los ámbitos de colaboración avanzada, espacios de trabajo híbridos y conectividad de nueva generación, aprovechando la capacidad de despliegue y soporte nacional que ofrecen la red de más de 30 oficinas que Nunsys Group posee tanto en España como en el exterior.

Expansión

Fundada en 2007 con capital 100% nacional, Nunsys Group es una compañía especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología. Realiza proyectos de infraestructuras, comunicaciones, sistemas, transformación digital, desarrollo de software, ciberseguridad, industria digital, audiovisuales y formación, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas. En la actualidad, esta corporación con cuartel general en Valencia está integrada por cerca de 2.800 trabajadores con una amplia experiencia en el sector TIC, y atiende a más de 8.000 clientes nacionales e internacionales a través de su red de 27 delegaciones en España y sus oficinas en Andorra, Lisboa, Medellín y Washington.