Javier Cabedo: "Estamos en una fase de reconversión desde hace años"

Cintillo Foro Más Que Empresas Vall d'Albaida / ED

Javier Cabedo, vicepresidente de CEV Valencia, empezó su intervención en la mesa de debate del Foro Más Que Empresas de la Vall d’Albaida destacando que "el alcalde de Ontinyent había radiografiado la situación de la comarca".

La cuestión que comentó fue la crisis permanente en la que vive la comarca, aunque destacó que "son una tierra de emprendedores", por lo que les da igual que hoy sea más importante el sector textil o que mañana sea más importante el sector del plástico porque "la comarca se está diversificando", dando gracias a este hecho ya que "la Vall d’Albaida no es una comarca que vive independientemente de la globalización e independientemente del mundo".

"Una situación muy buena"

Cabedo hacía hincapié en que "la situación de la comarca es muy buena" y que, a pesar de "los aranceles de Trump, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de que sube todo, siempre hemos sabido manejar ese tipo de situaciones".

Afirmaba ser optimista y que "la Vall d’Albaida no tiene nada que ver con la Vall d’Albaida de hace 20 años en todos los sentidos: a nivel industrial, a nivel servicios, a nivel hostelería, a nivel comercio... en ese sentido siempre he sido optimista y hemos trabajado ese tema con una campaña de comunicación porque no estamos falseando ningún dato, estamos diciendo la verdad de nuestra economía".

La universidad y el nuevo hospital

En cuanto a otras dos cuestiones importantes, el vicepresidente de CEV Valencia sacó a relucir el campus de la Universitat de València que hay en la ciudad de Ontinyent, en fase de crecimiento, donde se estudian grados como Enfermería, Administración y Dirección de Empresas o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, entre otros. "No es un campus que se ha quedado estancado, es un campus que yo creo que está trabajándose muy bien desde la comarca para que vaya creciendo".

Además, también comentó que en 2028 se inaugurará el grado de Veterinaria que, hoy en día solo está disponible en la universidad privada en la Comunitat Valenciana. También mostró sus esperanzas en que el hospital de Ontinyent esté a pleno rendimiento a principios de 2026. "Yo creo que tener un nuevo hospital y en esas condiciones tiene que suponer mucho negocio indirecto para todas las empresas, a parte de toda la parte industrial ya mencionada".

"Estamos en una fase de reconversión, pero no ahora, esto viene ya desde hace varios años", concluyó.