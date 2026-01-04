¡Lo conseguiste, querida Pilar!

Detrás de todo gran proyecto, hay personas extraordinarias que lo hacen posible pero que, en muchas ocasiones, merecen más reconocimiento del recibido por la excepcionalidad de su obra.

Hoy, iniciando esta nueva andadura en el año entrante, quisiera reivindicar la figura de una valenciana insigne, artífice de muchos de los grandes milagros de la restauración que, en los últimos años, han tenido lugar en nuestra ciudad: la catedrática Pilar Roig Picazo. La mujer que ha devuelto todo su esplendor a, entre otras joyas, la Basílica de la Virgen, la iglesia de San Nicolás y de los Santos Juanes.

En otra vida profesional, allá por 2005, tuve el honor de conocer a Pilar y disfrutar su pasión por los ‘Santos Juanes’. Acompañarla por los andamios de la iglesia junto a Gianluigi Colalucci, restaurador de la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano, fue un privilegio único que guardo como uno de mis grandes tesoros vitales.

Transcurridas algunas décadas desde que pusiera su empeño en obrar este milagro de la restauración, me gustaría destacar el trabajo de esta catedrática, auténtica inspiradora, para hacerlo posible.

Hoy, es fácil reivindicar portadas y titulares con Pilar, y en mi ánimo no está mermar un ápice el protagonismo de los buenos mecenas. Sin embargo, quisiera poner de manifiesto la epopeya que ha tenido que superar para lograr la restauración de los Santos Juanes; sin contar en muchas ocasiones con el apoyo público-privado necesario o, más bien, luchando contra la apatía social hacia su trabajo.

Desde su ‘denuncia’ del expolio de los frescos de la iglesia y la reivindicación del legado de su padre, Luis Roig, el primer catedrático en Restauración de España, esta mujer valiente tuvo una misión: devolver la vida a los frescos de Antonio Palomino, tras los incendios del 36.

Desde 1990, el equipo que ha capitaneado ha llevado a cabo más de una decena de proyectos en los que ha desarrollado tecnologías únicas, en España; como los sistemas de biolimpieza en pintura mural, procesos informatizados de restitución cromática a partir de imágenes históricas, transferencia de imagen con papel gel sobre soportes estables, ensayos no destructivos por ultrasonidos…

Gracias a las innovaciones implementadas se ha podido reconstruir de forma verosímil más del 50% de la bóveda desaparecida; combinando los fragmentos originales con reproducciones tecnológicamente integradas, a partir de una fotografía en blanco y negro, de 1920.

Si esto no es innovación de alto valor añadido…Si esta insigne figura de la restauración no fuera de la ‘terreta’ ¿qué haríamos por tenerla cerca? Pilar Roig, admirada por su bonhomía y excelencia, es un ejemplo del talento que nos rodea y que, como sociedad, tendemos a obviar.

Querida Pilar, ¡misión cumplida! Estoy convencido que tu padre, los maestros Palomino y Colalucci e incluso tu querido Francisco Brines, están más que orgullosos de tu obra. Por fin, ¡València vuelve a la luz!

Eternamente, ¡gracias!