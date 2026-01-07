La potencia fotovoltaica crece con fuerza en Valencia y rebaja la factura de la luz

El despliegue de parques fotovoltaicos en la Comunitat Valenciana ha crecido con fuerza en el último año y está favoreciendo la rebaja de la factura de la luz. El recibo eléctrico de este mes de diciembre es un 30 % más barato que el de hace un año por el incremento de la capacidad renovable en España y el desplome del coste del gas. La potencia fotovoltaica en la C. Valenciana aumentó en 2025 un 20 % y ya supera los 600 megavatios (600 MW) tras años de estancamiento por la burocracia.

El precio diario de la luz en el mercado mayorista (pool) en diciembre promedió a 77,91 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone una brusca caída del 30 % en comparación con el mismo mes del año pasado cuando se alcanzaron los 111,24 euros el MWh. En el conjunto del año, el pool cerró el año con un valor medio de 65,52, euros MWh, según datos de la consultora energética Grupo ASE.

Los analistas de la consultora inciden en que el mercado eléctrico tiene una clara tendencia bajista. "La sobreoferta de generación renovable, unos precios del gas contenidos y el débil crecimiento de la demanda seguirán ejerciendo una presión bajista sobre los precios de la electricidad en 2026 y en los años posteriores", advierten los analistas de ASE.

Parque fotovoltaico

La generación fotovoltaica en la Comunitat Valenciana ha aumentado en el conjunto de 2025 un 10 % y la previsión es que este año se incremente más tras el aumento de capacidad de los parques solares. La potencia instalada ha pasado de 504 MW a finales de 2014 a 602 MW (un 20 % más). El incremento de la generación de energía solar es similar en el resto de España (12,5 %). Este aumento ha provocado que "los precios en las horas centrales del día (entre las 10.00 y las 16.00 horas) se hayan desplomado un 28,43 % hasta situarse en 33,02 euros", según las mismas fuentes.

Megaplanta fotovoltoica de EDP en plena producción de energía. / Levante-EMV

España volvió a registrar en 2025 un precio de la electricidad significativamente más competitivo que el de la mayoría de los países europeos gracias a la capacidad renovable. Solo Francia, con un coste medio de 60,72 euros el MWh, logró situarse por debajo del mercado español.

Más gas para evitar otro apagón

La generación de energía se incrementó en 2025 un 3,6 %, con un mayor protagonismo de las plantas de ciclo combinado de gas (que queman el combustible para producir electricidad), ya que han reforzado su papel tras el apagón del 28 de abril para aportar estabilidad al sistema.

Producción eléctrica en España Gráfico que muestra la producción eléctrica en España para el año 2025.

La producción fotovoltaica aumentó un 12,2 % a nivel nacional y elevó su peso en el mix de generación hasta el 18,4 %, consolidándose como la tercera tecnología de producción tras la nuclear (19,94 %) y la eólica (22,67 %). La previsión es que con los proyectos de parques solares en marcha este año la energía fotovoltaica se sitúe como la primera fuente de generación.

Planta de ciclo combinado de gas en Sagunt. / Daniel Tortajada

Nuevas bajadas

El mercado de futuros apunta a una bajada del precio de la electricidad. Los costes de la electricidad del mercado de futuros español para todo 2026 permanecieron estables durante diciembre, moviéndose en una estrecha horquilla de 56-57 euros el MWh, lo que supone una reducción cercana al 9 % respecto al precio medio registrado en 2025 (65,52 euros el MWh).

Un 20 % menos de coste

Los modelos de previsión de la consultora Grupo ASE sitúan el coste medio de la electricidad en 2026 en 54,55 euros el megavatio hora (un 20 % menos que en 2025), asumiendo un escenario de climatología normal y unos precios de gas alineados con los niveles actuales (27 euros el MWh). La bajada de los precios se concentrará principalmente en el primer trimestre de 2026, impulsada por una elevada generación fotovoltaica y por unos valores del gas que prácticamente se sitúan en la mitad de los registrados hace doce meses.