Trabajadores de CaixaBank en València piden un mejor clima laboral

Delegados de CC OO en CaixaBank se han concentrado este mediodía frente a la sede social de la entidad en València, dentro de una convocatoria en oficinas de toda España para reclamar la mejora del clima laboral y para que repercutan los beneficios en la plantilla.

"Llevamos meses intentando que la empresa nos escuche para explicarle el clima laboral que sus directivos están creando, y que empeora cada día; y queremos abrir una mesa de diálogo para negociar medidas que mejoren y evitar que la plantilla esté en situación de colapso y no tenga la presión comercial para cumplir objetivos inalcanzables", ha manifestado el secretario general de CC OO en CaixaBank Comunitat Valenciana, Anselmo Martínez Jareño.

Denuncian que la plantilla es "la que realmente consigue esos objetivos y resultados" con beneficios, pero "no percibe ningún incremento salarial ni prima por beneficios", una situación que trasladan desde hace tiempo y por la que reclaman más diálogo, medidas laborales y revertir beneficios en la plantilla.

Protesta ante la antigua sede del Banco de Valencia, propiedad de CaixaBank / Kai Forsterling / Efe

Con las protestas se reivindica la apertura inmediata de una mesa de diálogo que aborde el sistema de retribución variable, una paga de beneficios y medidas reales para mejorar el clima laboral. Martínez Jareño ha apuntado que este clima va a llevar a la plantilla a más bajas médicas, que ahora están en un 7 %-8 % en el conjunto del banco, porque la situación "no mejora".

Objetivos

Según ha explicado, los "objetivos inalcanzables" que se fijan son un incremento de la producción del 40 % de un año para otro, y una presión comercial "que no se puede consentir". La concentración se ha desarrollado de 12 a 13 horas a las puertas de la sede de Pintor Sorolla, con pancartas con el lema 'Basta ya de exprimir a la plantilla' y banderolas. En la Comunitat Valenciana, CaixaBank, cuya sede social está en València, cuenta con alrededor de 3.000 empleado