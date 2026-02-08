Almussafes se convierte en objeto de deseo de los fabricantes chinos de coches

La factoría de Ford en Almussafes se ha convertido en objeto de deseo de grandes grupos de automoción chinos que buscan producir sus vehículos en Europa. Tres fabricantes del gigante asiático han mostrado su interés por ensamblar sus vehículos en la factoría de Ford para evitar los aranceles que la Unión Europea mantiene sobre los vehículos eléctricos producidos en China. El municipio de Almussafes también trabaja para captar la inversión china y, al margen de la operación de Ford, prepara 600.000 metros cuadrados de suelo para una factoría como las que necesitan los fabricantes chinos.

Ford España ha reconocido esta semana que la compañía está en conversación con diversas empresas del sector y que de las mismas pueden surgir acuerdos o no. UGT ha comunicado a sus afiliados en la factoría de Almussafes que las negociaciones con fabricantes chinos están abiertas. La representación de UGT en la fábrica (que tiene la mayoría en el comité de empresa) ha confirmado que "en las próximas fechas" se reunirá con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, en la factoría valenciana para aclarar el futuro de la planta.

Geely

El miércoles trascendió que Ford ha mantenido conversaciones con el fabricante de automóviles chino Geely Holding Group para compartir capacidad de fabricación en Europa. Según avanzó Bloomberg, que citó a una persona conocedora del tema, una delegación de ejecutivos de Ford visitó China esta semana para analizar oportunidades, entre las que se incluye el uso de la planta de ensamblaje de Almussafes. Entre las marcas del grupo Geely están Volvo, Polestar, Lotus y Lynk & Co.

Changan

El grupo automovilístico Changan también está interesado en la factoría de Almussafes. Changan y Ford mantienen una alianza estratégica desde 2001 en China. Su vínculo principal es la empresa conjunta (joint venture) Changan Ford Automobile Co. donde ambas compañías poseen el 50 % de la propiedad. El grupo chino analiza invertir 2.000 millones hasta 2030 para producir sus vehículos en Europa. Un equipo del fabricante chino ha realizado visitas en España para sondear emplazamientos y la compañía tiene marcada en rojo Valencia.

La empresa baraja tres opciones: hacer una fábrica de cero, comprar marcas y aprovechar la joint venture que tiene con Ford donde se abre la posibilidad de ensamblar sus coches en la factoría de Almussafes.

MG

La tercera empresa que ha puesto sus ojos en Valencia es MG, marca del grupo chino SAIC Motors. Una delegación de la marca estuvo varias veces entre julio y septiembre de 2024 en los suelos disponibles junto a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y en los terrenos que interesaban a Tesla en Cheste para comprobar su potencial.

El grupo SAIC también habría contactado con Ford para intentar producir vehículos de MG en algunas de sus plantas en Europa, entre ellas la de Almussafes. Ford ya tuvo en los noventa y en los primeros años 2000 un acuerdo de este tipo con Mazda. Sin embargo, en esta ocasión Ford habría descartado esa opción.

Tabla de salvación

La entrada de un fabricante chino en la factoría de Almussafes daría un nuevo impulso a la planta valenciana. Desde el 17 de abril de 2024, la planta produce exclusivamente el Ford Kuga, tras haber ido perdiendo modelos. Ford Almussafes cerró el año 2025 con una producción aproximada de 98.500 vehículos, lo que representa el mínimo histórico en los 50 años de la factoría. Una tendencia a la baja que se espera también para este año, cuando las previsiones estiman 90.000 vehículos. La planta llegó a producir en su mejor año (2004) 449.101 vehículos.

La empresa y los representantes de los trabajadores confían en que el nuevo modelo asignado para finales de 2027 - un vehículo multienergía (híbrido)- contribuya a estabilizar el empleo. Inicialmente, la producción prevista de ese coche era de 300.000 vehículos al año, pero después se ha rebajado esa cifra hasta los 209.000 al año.

Interés de Almussafes

De forma paralela, Almussafes prepara 600.000 metros de suelo junto al parque de proveedores de Ford para una factoría como la que necesitan los fabricantes chinos de coches. El ayuntamiento trabaja para atraer a alguno de los fabricantes chinos que buscan suelo en España y que están interesados en asentarse en puntos que cuentan con una cadena sólida de industria auxiliar. Como avanzó este periódico, el alcalde de Almussafes, Toni González, confía en que el suelo esté listo en mayo y subraya que darán todas las facilidades para agilizar la urbanización.