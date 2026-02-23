La actividad del puerto de València comienza el año en negativo

El puerto de Valencia no ha empezado con buen pie el año 2026. Ha caído el tráfico general y el de contenedores en el mes de enero. El primero lo ha hecho en un 7,74 %, mientras que el segundo, en un 3,39 %. El trasiego de contenedores de importación en Valenciaport durante dicho mes aumentó en un 7,77% , mientras que los TEUs -capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m)- de exportación han descendido un 8,61 %. Estas cifras, junto al descenso del 2,98% en la gestión de vacíos, han llevado a cerrar el primer mes del año con unos tráficos de 403.730 contenedores; un 3,93% menos que en el mismo mes del año anterior.

Algo similar ha sucedido con la mercancía no contenerizada: los aumentos de tráficos de graneles líquidos (+17,23 %) no han sido suficientes para igualar los descensos en los siderometalúrgicos (-29,59 %), abonos (- 41,40 %) o vehículos y sus piezas (- 4,41 %). Al final, entre el 1 y el 31 de enero, pasaron por los muelles de Valenciaport 5,77 millones de toneladas, un 7,84 % menos que en enero de 2025, cuando se situaron en 6,2 millones.

Boletín

Las cifras que ofrece el Boletín Estadístico de la Autoridad Portuaria de València aportan descompensaciones similares en los tráficos internacionales observados por países. Entre algunos de los cuatro principales socios de Valenciaport (China, Italia, Estados Unidos y Turquía) se aprecia que las exportaciones al gigante asiático descendieron en enero un 2,11% mientras que las importaciones crecieron un 17,55 %.

En relación a Italia, cayeron los dos tipos de tráficos: -26,47 las exportaciones y -7,74 las importaciones. Hacia Estados Unidos, se vendieron un 26 % menos, pero se compró un 76 % más. Y en relación a Turquía, se exportó a este país un 61 % más, pero se importó un 15 % menos.

El número de buques que trabajaron en enero en las dársenas y terminales de Valenciaport (592 unidades) fue un 6,47% superior a los que lo hicieron hace ahora un año.

Contenedores en el puerto de València / Levante-EMV

¿Por qué esta evolución? Cabe tomar en consideración que el tráfico de mercancías generales registró al cierre del pasado ejercicio una reducción del 0,75 % -hasta 80 millones de toneladas-, aunque también es cierto que el de contenedores, por contra, aumentó en un 3,41 %, y se situó en los 5,66 millones. A pesar de que se ve una cierta tendencia, el profesor Vicente Pallardó, director de la Cátedra Valenciaport de Economía Portuaria, asegura que hay que ser prudentes con los datos mensuales porque su evolución puede ser meramente conyuntural.

Adelanto

Sí apunta el también profesor de la Universitat de València que el tráfico con Estados Unidos se ha visto afectado por el adelanto en las compras que realizaron los empresarios para hacer frente a la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump tras volver en enero de 2025 a la presidencia del país americano. Claro que en estos momentos estamos ante una «percepción» de que Estados Unidos está retirando tasas comerciales «algunas de tapadillo y otras, no, para que se haga visible la medida porque la inflación está disparada» en el país.

En este sentido, Pallardó recordó un reciente informe de la Reserva Federal de Estados Unidos que concluía que el 90 % del alza de los aranceles lo han pagado los ciudadanos del país norteamericano. «Esto puede influir, aunque la clave está en el adelanto de los tráficos», indica el experto, quien, de todas formas, recuerda que lo s principales socios comerciales de la Autoridad Portuaria de Valencia se encuentran en la Unión Europea y Asia (China, concretamente).n