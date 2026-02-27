La consultora Ineco duplica plantilla en València al llegar a 300 trabajadores y abre nueva sede

Ineco, empresa pública española de ingeniería y consultoría, dependiente del Ministerio de Transportes, refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana con la apertura de su nueva sede en València, uno de los principales polos de actividad de la compañía en España. Desde esta autonomía cerca de 300 profesionales -casi el doble que en 2021-gestionan proyectos estratégicos en los ámbitos ferroviario, portuario, viario, aeroportuario y de innovación tecnológica, que impulsan, entre otros, trabajos de recuperación tras la dana.

El equipo de València integra perfiles de cerca de veinte disciplinas diferentes, entre ellas ingeniería civil y urbanismo, industrial, aeronáutica y telecomunicaciones; arquitectura; geología, ciencias ambientales o económicas. Esta diversidad multidisciplinar permite abordar proyectos complejos desde una perspectiva integral y especializada. En la actualidad, Ineco continúa reforzando su capacidad en esta región con 12 vacantes abiertas, vinculadas principalmente a proyectos ferroviarios -dirección y supervisión de obra, señalización, mantenimiento o gestión de riesgos- así como a perfiles especializados en carreteras y geotecnia.

Respuesta a la dana

La Comunitat Valenciana es un territorio clave para Ineco: hace ya más de 25 años la compañía inició aquí su actividad, participando desde entonces en algunos de los principales hitos de infraestructuras de la región: la alta velocidad y el canal de acceso a Valencia, la ampliación de Joaquín Sorolla; la modernización de los puertos de València, Castellón y Alicante; la ampliación de los aeropuertos de València y Alicante en el marco del plan Levante; o la mejora de la Red de Carreteras del Estado.

"La nueva sede dota de más capacidad a este equipo clave para Ineco, tanto por la respuesta ante situaciones extraordinarias como por la ejecución de proyectos estructurales. Desde la oficina se coordina el apoyo técnico a diversas obras de emergencia activadas, como son el proyecto de construcción para la duplicación de vía en el tramo València-Sant Isidre de la línea C3, así como en la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de la desembocadura del barranco de la Saleta en su conexión con el nuevo cauce del Turia, una actuación relevante para reforzar la resiliencia del entorno metropolitano.

Diversificación

La compañía también apoya a Adif en la gestión de los contratos vinculados a las actuaciones ferroviarias más emblemáticas que el administrador desarrolla en el territorio. Junto a esta actividad, desde la oficina se desarrollan encargos estratégicos en los ámbitos portuario, viario y aeroportuario, además de proyectos de consultoría avanzada e innovación. Entre ellos destacan el apoyo a la Autoridad Portuaria de València (APV) con varias actuaciones clave, incluyendo la remodelación de la playa de vías del muelle de la Xità y el plan director del puerto de Sagunt. Una línea de negocio clave para la que la compañía cuenta con una gerencia de negocio liderada por la ingeniera técnica de Obras Públicas, Pilar Valiente, directamente desde Valencia.

Noticias relacionadas

La nueva sede multiproyecto se enmarca en la estrategia de descentralización que Ineco ha reforzado en los últimos años. La compañía cuenta con responsables territoriales en Cataluña, Andalucía, Galicia y la Comunitat Valenciana, y con cerca de un centenar de oficinas en España y 12 distribuidas por todo el mundo.