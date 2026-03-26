La C. Valenciana se mantiene como tercera exportadora agroalimentaria tras Cataluña y Andalucía

La Comunitat Valenciana se ha mantenido como tercera región más exportadora de productos agroallimentarios al acabar el año 2025. La sexta edición del informe 'Análisis de las exportaciones agroalimentarias', publicado por Cajamar y elaborado por Jaime Palafox, especialista en mercados y comercio agroalimentarios, recoge que las exportaciones agroalimentarias españolas alcanzaron un nuevo máximo histórico de 77.227 millones de euros, con un crecimiento del 4 % en valor, muy por encima del conjunto de la economía española (0,7 %).

Por comunidades autónomas, Cataluña recupera en 2025 el primer puesto, con 16.900 millones de euros y un crecimiento del 7 %, adelantando a Andalucía con 16.031 millones, cuyo crecimiento nulo responde a la caída en valor de las exportaciones de aceite de oliva. La Comunitat Valenciana (9.943 millones, +8 %), Murcia (7.552 millones, + 4 %) y Galicia (4.607 millones, + 4 %) completan el grupo de los cinco primeros.

Superávit

El director de Desarrollo e Innovación Agroalimentaria de Fundación Grupo Cajamar, Manuel Lainez, y el autor del informe Jaime Palafox, han sido los encargados de exponer los principales datos del informe 2025, en el que se especifica que la balanza comercial agroalimentaria cerró el año con un superávit de 17.615 millones de euros, el más elevado entre todos los grandes sectores de la economía española, lo que pone de manifiesto la contribución decisiva del agroalimentario a un sector exterior español estructuralmente deficitario, con una balanza general de bienes negativa en 57.000 millones de euros. En términos relativos, las exportaciones agroalimentarias representan el 20 % del total de bienes exportados por España.

Exportaciones por comunidades autónomas / LEVANTE-EMV

La perspectiva de largo plazo es uno de los valores diferenciales de este informe de Cajamar, cuya estructura y metodología permite comparar datos de series temporales, ofreciendo una visión que trasciende la coyuntura inmediata y facilita la identificación de tendencias estructurales en los mercados. En este sentido, expone que, a lo largo de los últimos veinte años, esta evolución ha sido constante. El saldo comercial agroalimentario español en 2004 era prácticamente neutro; en 2009 no superaba aún los 1.000 millones de euros positivos; y fue en 2016 cuando rebasó por primera vez los 10.000 millones de superávit. En 2025, y pese al ligero retroceso respecto al récord histórico alcanzado en 2024 (18.449 millones), el superávit alcanzó los 17.615 millones de euros, consolidando una trayectoria de más de dos décadas de crecimiento inimaginable hace apenas una generación.

Caída en EE UU

En el contexto europeo, España se mantiene como cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea, por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, y se sitúa por delante de Italia. Sin embargo, el dato más relevante de 2025 es que la distancia con Francia se ha reducido a tan solo 300 millones de euros, la más estrecha de la historia, lo que confirma una tendencia de convergencia sostenida.

El informe también analiza los factores que condicionaron los flujos exportadores en 2025, entre ellos la caída del 10 % en las ventas a Estados Unidos, el descenso continuado de la demanda china o la recuperación de Argelia. Así mismo, incluye análisis específicos sobre el comercio con Estados Unidos y con Mercosur, dos áreas de especial relevancia en el actual contexto geopolítico. Respecto a EE UU, las exportaciones cayeron un 10 % en 2025 hasta los 3.215 millones de euros, aunque el análisis a cinco, diez y veinte años muestra tasas de crecimiento sólidas en todos los periodos, lo que indica que el impacto arancelario, de confirmarse, deberá observarse en los próximos ejercicios.

En cuanto a Mercosur, el informe constata que España mantiene con esa área un déficit comercial agroalimentario de 3.729 millones de euros, con exportaciones de apenas 421 millones, un bajo punto de partida que apunta también al importante potencial de crecimiento existente.

Frutas y hortalizas

En el análisis por sectores, el informe revela una notable divergencia en su comportamiento. El aceite de oliva protagonizó el dato más llamativo del año con la recuperación de la producción. Sus ventas en volumen se dispararon un 34 %, aunque el valor cayó un 22 % por la fuerte corrección de precios tras los máximos históricos de 2024.

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Por su parte, las frutas y hortalizas, primer sector exportador con 19.361 millones de euros y el 25 % del total, crecieron un 5 %. Y el porcino, segundo sector con 8.492 millones, encadenó su segundo año consecutivo de descenso (-3 %), lastrado por la caída de la demanda china. En sentido contrario, panadería y confitería (+13 %), carne bovina (+28 %) y frutos secos (+22 %) confirman su trayectoria ascendente y su creciente peso en la cesta exportadora española.