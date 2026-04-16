Evolving Therapeutics gana los premios EmprendeXXI en la Comunitat Valenciana como la startup con mayor potencial

La startup Evolving Therapeutics ha sido galardonada en los premios EmprendeXXI como la empresa innovadora con mayor potencial e impacto en la Comunitat Valenciana. Estos premios, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y el Ministerio de Industria y Turismo a través de Enisa, celebran este año su 19.ª edición. La entrega territorial de estos galardones en la Comunitat Valenciana cuenta con el apoyo de CEEI Valencia, Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) y Startup Valencia.

En la presente edición, los premios han puesto el acento en identificar y reconocer proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y cuiden el planeta.

Evolving Therapeutics es una empresa que desarrolla soluciones personalizadas para combatir bacterias multirresistentes empleando fagos, virus de bacterias, desde una aproximación ‘One Health’. Su proyecto ha resultado seleccionado entre las 137 candidaturas que se han presentado en la última edición de los galardones en la Comunidad Valenciana, un 18 % más que en la edición anterior. Los Premios EmprendeXXI se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor tanto a nivel nacional como autonómico.

En la entrega de premios han estado presentes Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia; Eduardo Pascual, secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana; Aidé Barranco, secretaria general de Enisa, así como profesionales de CEEI Valencia, IVACE+i y Startup Valencia, entre otros. El jurado encargado de seleccionar la empresa ganadora ha estado compuesto por nombres relevantes del ecosistema regional de emprendimiento. Además, ha contado con la presencia de Carlos Ledó, CEO y fundador de Veganic, ganador PEXXI24, que ha podido valorar a sus predecesores y hablar de su experiencia dentro de esta iniciativa.

Reconocimiento a la innovación

Gracias a esta distinción, Evolving Therapeutics ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, la compañía tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye diversas formaciones y conexiones con partners internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con ESADE. Evolving Therapeutics también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas durante las cuales podrá mantener contacto con el ecosistema inversor y empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento.

En paralelo, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que ha logrado erigirse como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI. Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales, que favorece los vínculos y crea sinergias entre las personas premiadas y el ecosistema emprendedor y de la innovación.

Las empresas más innovadoras

Además de Evolving Therapeutics, en el evento han participado el resto de start-ups finalistas en la Comunitat Valenciana, que han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos:

- Crowmie Renovable invierte en infraestructura energética conectando el capital con proyectos tangibles.

- GPT Advisor, compuesto por agentes de IA generativa para wealth management para impulsar la productividad de los asesores financieros, automatizando análisis, reporting y propuestas de inversión de forma segura y auditable.

- Mekreo Engineering, MekreoPolymer Biotech transforma la biomasa agrícola en un nuevo biomaterial inteligente. Ingeniería al cuidado de los cultivos y la salud humana.

- Tutramitefacil ofrece realizar gestiones y trámites burocráticos de forma rápida y sencilla, facilitando el acceso a beneficios y ayudas, y reduciendo el estrés y el tiempo empleado.

- Venturest facilita la transformación digital e impulsa proyectos innovadores, conectando empresas con soluciones tecnológicas e inversión estratégica a través de una red global de startups y agencias.

Impulso al ecosistema emprendedor

Desde su creación en 2007, los premios EmprendeXXI han repartido casi 10 millones de euros en premios y acciones de acompañamiento que han beneficiado a más de 560 empresas. En esta edición se entregarán 19 premios regionales a las empresas con mayor impacto en su territorio (uno por comunidad autónoma y dos en Portugal); como novedad, ocho Premios Retos del Mañana a las startups que ofrecen las mejores soluciones en Business Transformation, Human & Wellbeing y Living Planet; dos accésit transversales centrados en Impacto Social e Innovación Disruptiva, así como un Reconocimiento AlumniXXI a la Escalabilidad a la empresa de la comunidad DayOne AlumniXXI con una trayectoria destacada por su crecimiento e impacto global.

A nivel nacional, la entrega de los galardones que, en su 19.ª edición, se han consolidado como los premios con mayor trayectoria y reconocimiento, tendrá lugar el 27 de mayo en una gala que se celebrará en Barcelona.

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Los galardones cuentan con el apoyo de diferentes empresas del grupo, áreas de negocio y divisiones de CaixaBank: AgroBank, imagin, VidaCaixa, CaixaBank Séniors, MicroBank, CaixaBank Real Estate & Homes, CaixaBank Payments & Consumer, CaixaBank Hotels & Tourism, CaixaBank Food&Drinks, CaixaBank Tech, Sostenibilidad, Banca Privada, Banca de Empresas, Innovación y CaixaBank Dualiza.