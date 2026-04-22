El rey recibe a Heinecken España

El rey Felipe VI ha recibido en audiencia al comité de dirección de Heinecken España en el Palacio de la Zarzuela con motivo del 120 aniversario de Cruzcampo en España, "marca que ha acompañado a generaciones de españoles para consolidarse como una de las marcas cerveceras más icónicas del país y la cerveza de barril más consumida en los bares de España", según un comunicado de la empresa.

Durante el encuentro se ha destacado "el profundo compromiso de la compañía con el progreso de España, mercado estratégico y referente en sostenibilidad para Heinecken a nivel mundial. Una contribución de casi 5.000 millones de euros aportados a la economía española -equivalente al 0,3% del PIB español y casi 86.000 empleos directos e indirectos-, según el último estudio de contribución de PwC, y un posicionamiento “Mundialmente Locales” que resume el propósito de poner la fuerza global de Heinecken al servicio de nuestro país y de las comunidades locales donde opera".

La compañía -dueña de dos marcas españolas de más de 120 años de historia como Cruzcampo o El Águila, además de Heineken®, Amstel, Desperados, o ciders y tinto de verano con Ladrón, entre otras, ha resaltado "su sólida trayectoria que le ha llevado a posicionarse como la segunda cervecera de nuestro mercado". Cuenta con cuatro fábricas -Sevilla, Madrid, Valencia y Jaén-, dos microcervecerías y la fundación cervecera más longeva de España, Fundación Cruzcampo, con más de tres décadas de trayectoria, que impulsa la formación y empleabilidad de jóvenes para la hostelería.

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Además, el comité de dirección de Heinecken España ha aprovechado la ocasión para resaltar el hecho de que produce en España el 98% de todo lo que vende en el país, que más del 90% de sus compras son a proveedores en España, y subrayar "sus pioneros avances en descarbonización, convirtiéndose en la primera cervecera española y el primer país de su compañía en el mundo que elabora todos sus productos (cervezas, ciders y tinto de verano) con 100% energía renovable".