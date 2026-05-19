PROPELLER
Alfredo Soler presenta su candidatura a la presidencia de Propeller Valencia
Alfredo Soler presenta su candidatura a la presidencia de Propeller Valencia, la asociación de empresarios y directivos del transporte y la logística del puerto de València. Soler, socio y actual presidente de Propeller Valencia, CEO de TransBase Soler, ha presentado su candidatura para optar de nuevo a la máxima responsabilidad de esta entidad vinculada a Valenciaport. La candidatura, que ha sido validada oficialmente, incluye una junta directiva formada inicialmente por diez socios. La asamblea electoral se celebrará el 25 de junio de 2026. La composición de la candidatura es la siguiente: Presidente: Alfredo Soler; Vicepresidenta 1ª: Lorena Ballester; Vicepresidente 2º: Francisco Prado; Secretario: Jorge Selma; Tesorera: Paula Casais. Vocales: Carmen Amador, Yolanda Atiénzar, Pedro Catalán, Antonio Crespo, Gustavo Ferrer y Cristina Rodríguez.
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