Edwards Lifesciences incorporará un centro de formación en cardiopatías estructurales en su campus de Moncada

Edwards Lifesciences va a impulsar la innovación en tecnología médica, la fabricación avanzada, el talento especializado y el desarrollo del creciente ecosistema regional de tecnología sanitaria en Valencia. La compañía estadounidense última las obras de su fábrica de Moncada, que contará con un campus de formación como el de Volkswagen. La empresa ya ha empezado a contrar a parte de los 1.200 trabajadores que tendrá la fábrica.

Como parte del proyecto de Moncada, Edwards tiene previsto incorporar al campus un centro especializado de formación en cardiopatías estructurales, lo que supondrá una importante inversión adicional en la región. El objetivo es que este centro se convierta en un referente europeo para la formación avanzada de los profesionales sanitarios especializados en el tratamiento de las cardiopatías estructurales, contribuyendo a la excelencia clínica, al uso seguro y eficaz de las tecnologías de Edwards y a mejorar la atención a los pacientes.

Edwards prevé compartir más detalles sobre el centro de formación —incluidas sus capacidades previstas y su visión a largo plazo— durante el acto de colocación de la primera piedra, previsto para principios de 2027. Volkwagen ha impulsado un campus en Sagunt similar para dar apoyo a la gigafactoría.

La multinacional estadounidense Edwards Lifesciences pagará más de 1.700 euros netos al mes al millar de operarios que va a contratar para su planta de válvulas cardiacas de Moncada. La empresa no ha hecho públicos los sueldos, pero fuentes conocedoras del proceso han explicado que los salarios más bajos parten de 24.000 euros brutos al año.

El perfil más demandado es el de costurero para coser las válvulas cardiacas y la única formación necesaria es tener Educación General Básica (EGB) o Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y conocimientos básicos de informática. La empresa ya ha contratado en Valencia a 130 personas, 66 de ellas en puestos de fabricación.

Edwards Lifesciences fabrica válvulas cardiacas de tejido biológico montadas sobre estructuras mecánicas de precisión (como aleaciones metálicas de níquel y titanio). Los trabajadores están adscritos al convenio colectivo para la industria, la tecnología y los servicios del metal. En la clasificación de la Seguridad Social, la fabricación de instrumental y suministros médicos se engloba dentro del sector industrial de la tecnología, la maquinaria y el metal.

Necesidad de mano de obra

La producción de válvulas cardiacas es intensiva en mano de obra. La compañía tiene previsto contratar por fases desde ahora a 2030 a 1.200 trabajadores para la planta de Moncada. La firma precisa en las ofertas laborales que el trabajo de los operarios consistirá en aplicar su habilidad y destreza en el proceso de costura utilizado para la producción de dispositivos médicos.

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Los trabajadores se dedicarán a la costura de válvulas cardiacas en su fase de ensamblaje con la ayuda de microscopios, aguja, tijeras y pinzas. La empresa valora en el proceso de selección que el trabajador tenga experiencia previa en costura. También tiene en cuenta si los candidatos han trabajado en la producción de dispositivos médicos y en entornos de 'sala blanca' (aunque no es imprescindible).