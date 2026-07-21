Cámaras y CEV impulsan la incorporación de las empresas a la industria europea de defensa

Las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y la patronal autómica han presentado hoy el informe 'Defensa e industria valenciana: oportunidades, fondos y hoja de ruta para la integración en la cadena de suministro del sector', una guía práctica dirigida a ayudar a las empresas valencianas a identificar oportunidades de negocio en la industria europea de la defensa y facilitar su acceso a los programas de financiación y a las cadenas de suministro del sector. La iniciativa responde al nuevo escenario europeo de seguridad y autonomía estratégica, que está impulsando una profunda transformación de la industria y abre nuevas oportunidades para el tejido empresarial valenciano.

La jornada ha sido inaugurada por el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco; el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata; y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente. Durante el encuentro se han presentado las principales conclusiones del informe elaborado por la Oficina Europa de Cámara Valencia y beBartlet, así como las oportunidades de financiación, innovación e integración en la cadena de suministro de la industria europea de defensa.

Morata ha destacado que "Europa ha decidido reforzar su capacidad industrial en materia de defensa, tecnologías de doble uso y seguridad, lo que está movilizando importantes inversiones públicas y privadas y generando nuevas oportunidades de negocio para empresas innovadoras". En este contexto, ha señalado que "el objetivo es desarrollar una base industrial europea más sólida, más tecnológica y competitiva, en la que las pymes también están llamadas a desempeñar un papel relevante". Asimismo, ha subrayado que este nuevo escenario representa para muchas empresas valencianas "una oportunidad para diversificar su actividad, acceder a nuevos mercados y participar en cadenas de suministro de alto valor añadido".

Capacidades específicas

Por su parte, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha destacado que la guía "está basada en las capacidades científicas, con una red de universidades que nutren a las empresas de talento; tecnológicas, con una red de institutos tecnológicos que son referencia; y en el magnífico tejido industrial valenciano, con una red de clústeres que constituye el marco para poner en marcha iniciativas empresariales que puedan ayudar a nuestra industria".

Industria

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha destacado que la nueva política europea de seguridad y autonomía estratégica abre una oportunidad para reforzar el posicionamiento de la industria valenciana en sectores de alto valor añadido. "La Comunitat Valenciana cuenta con empresas, talento, conocimiento y capacidad innovadora para convertirse en un actor relevante en las nuevas cadenas de valor europeas, pero ese potencial debe ir acompañado de coordinación, visibilidad y colaboración", ha señalado. Asimismo, ha subrayado que "las oportunidades no empiezan cuando se publica un contrato, sino mucho antes, cuando se diseñan los proyectos y se forman los consorcios", y ha defendido el papel de la CEV y de Cámara Valencia para ayudar, especialmente a las pymes, a acceder a la información, las alianzas y los programas que les permitan posicionarse en la industria europea de la seguridad y la defensa.

El informe concluye que la Comunitat Valenciana parte de una posición más sólida de lo que percibe su propio tejido empresarial para integrarse en la cadena de suministro del sector de la defensa. Identifica capacidades industriales ya consolidadas en ámbitos como los materiales avanzados, los sistemas aéreos no tripulados, la electrónica, la ciberseguridad, la logística, la tecnología aeroespacial, la visión artificial o los componentes mecánicos de precisión, sectores con un elevado potencial de aplicación en tecnologías de doble uso. Asimismo, destaca que el ecosistema regional de defensa, seguridad y aeroespacial factura actualmente alrededor de 100 millones de euros.