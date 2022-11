El Atlético Saguntino saca un punto de su encuentro contra el líder el CD Teruel (1-1) en un encuentro condicionado por el viento en el que los rojillos merecieron más. Tras este resultado, los de Gerard Albadalejo terminan la jornada octavos con 15 puntos.

El Saguntino arrancó el partido con la intención de dejar los tres puntos en casa y con el viento de cara. Tanto así que en el minuto 4 Juanma Acevedo tuvo la primera para adelantarse en el electrónico, pero no fue hasta el 30 que llegó el gol del propio Acevedo. La alegría duró poco en Nou Morvedre, porque a penas 5 minutos después Emaná aprovechó un balón suelto en el área para empatar el partido. Tras el choque, Albadalejo no titubeó al afirmar que merecieron más y que el error fue marcharse al descanso encajando un gol tras ponerse ellos primeros por delante: «Un punto que creemos que fue insuficiente. Hicimos un partido para ganar, adelantándonos en el marcador y la pena fue no ir al descanso ganando. Puesto que tras nuestro gol, enseguida, en una acción de mala suerte nos empatan y creo que eso hizo que ellos salieran vivos del partido. Llegar al descanso en empate no nos permitió ganar. A pesar de eso, dominamos todo lo que teníamos que dominar ante un rival que es un grande de la categoría, por no decir el mejor».

Tras el paso por vestuarios, el partido siguió dominado por los rojillos. Nacho Ramón a punto estuvo de poner el 2-1 en el minuto 56’, mientras que el líder no pudo generar peligro con el viento soplando a su favor. «Lo mejor del equipo es esa solidez que está mostrando. Plantamos cara a todos los equipos de la liga, somos capaces de adelantarnos al líder y generar peligro. En la segunda parte con el viento en contra no pasamos apuros. Que un equipo como el Teruel no tire a portería en toda la segunda parte es hacer un buen trabajo, si a eso sumamos que también tuvimos dos ocasiones que casi nos dan la victoria es para estar muy orgullosos del trabajo del grupo», añade Gerard Albadalejo sobre la segunda parte del encuentro.

«Adaptarse»

Sobre el rival al que se enfrentaron, el técnico rojillo cuenta que: «Ellos supieron adaptarse a lo que es jugar en un campo como el del Saguntino y nos planteó un partido con mucha fuerza, juego aéreo y mucha segunda jugada y eso no es nada fácil cuando ellos acostumbran a realizar otro juego. Esos detalles son los que hacen que el Teruel vaya líder, los recursos de adaptación y de cambiar según el equipo que tiene delante».

«Es una pena sacar solo un punto porque pudimos ganar al líder, pero también es verdad que lo valoramos porque es un empate ante un equipo muy bueno y hay que estar satisfecho», concluye el entrenador del Atlético Saguntino que terminó el domingo con un sabor agridulce.