Los toros son protagonistas en Algar del Palància, Estivella y Albalat delsTarongers

Algar del Palància se ha volcado con su semana taurina, que según los Mayorales 2025, cerrará como una de las más multitudinarias de los últimos años, dada la gran cantidad de gente que se está acercando a disfrutarla. Por eso, este colectivo de 25 jóvenes quiere agradecer al pueblo su implicación y su colaboración. "Estamos muy agradecidos, la plaza está todos los días a tope", comentaban a Levante-EMV.

Por lo que respeta a los astados, la semana se está desarrollando sin incidentes. Este jueves fue la tarde de la ganadería Pertegaz y este viernes será el turno de los astados de Gregorio de Jesús, con reses por la tarde y toro embolado, jornada que finalizará con concurso de disfraces y discomóvil. A esto se suma las noches de música, que dirán adiós el sábado de madrugada.

Toros en Algar / LEVANTE-EMV

Albalat dels Tarongers

Albalat dels Tarongers también está inmersa en su semana taurina que arrancaba con una entrada de peñas muy participativa este año y que llenó las calles de la localidad. En cuanto aos festejos taurinos, los astados de García Gamón serán los protagonistas, aunque se espera el toro cerril previsto para el sábado.

Una vaca en las calles de Albalat. / LEVANTE-EMV

También en Estivella hay festejos taurinos, días de astados que comenzaron este miércoles y que pondrán el broche de oro a las fiestas patronales.