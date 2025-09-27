Sagunt festeja a su patrona
La localidad vivirá este fin de semana los principales actos
Sagunt está inmerso en las celebraciones en honor a su patrona, la Virgen del Buen Suceso, que vivirán este fin de semana sus principales actos.
Este año se ha mantenido el turno rotatorio de la novena por toda la ciudad, que empezó a hacerse en 2022 a raíz del 400 aniversario. Esto ha hecho que la Virgen se trasladase cada tres días acompañado por fieles y vecinos.
Este sábado 27 de septiembre, a las 12 horas habrá un volteo general de campanas que anunciará la víspera de la gran fiesta y a las 19 horas, la ofrenda floral desde la ermita del Buen Suceso.
El domingo 28 será la jornada culminante. A las 10 horas se dispararán 21 salvas antes del traslado procesional de la imagen desde el convento de las Siervas de María hasta la parroquia del Buen Suceso para dar paso a una misa mayor.
Por la tarde, a las 19 horas, se iniciará la procesión general, que culminará con el disparo de un castillo de fuegos artificiales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- Xirivella suspende los cambios de uso de bajos: 'No queremos convertirnos en el foco de una presión urbanística
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- El juez deja en libertad a 23 de los 70 detenidos por el Cartel del Puerto de València
- Rosita Amores, cantimploras registradas
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas