Sagunt festeja a su patrona

Sagunt está inmerso en las celebraciones en honor a su patrona, la Virgen del Buen Suceso, que vivirán este fin de semana sus principales actos.

Este año se ha mantenido el turno rotatorio de la novena por toda la ciudad, que empezó a hacerse en 2022 a raíz del 400 aniversario. Esto ha hecho que la Virgen se trasladase cada tres días acompañado por fieles y vecinos.

Este sábado 27 de septiembre, a las 12 horas habrá un volteo general de campanas que anunciará la víspera de la gran fiesta y a las 19 horas, la ofrenda floral desde la ermita del Buen Suceso.

El domingo 28 será la jornada culminante. A las 10 horas se dispararán 21 salvas antes del traslado procesional de la imagen desde el convento de las Siervas de María hasta la parroquia del Buen Suceso para dar paso a una misa mayor.

Por la tarde, a las 19 horas, se iniciará la procesión general, que culminará con el disparo de un castillo de fuegos artificiales.