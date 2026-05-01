Conoce a los ganadores del VII Certamen Fotográfico 25 de Abril Federic Aznar

El homenaje a la memoria del histórico militante valencianista Federic Aznar tuvo lugar ayer en la entrega de los premios del certamen que lleva su nombre. La jornada también sirvió para reivindicar la protección del litoral saguntino.

El secretario local de Compromís en Sagunt, Albert Llueca, apuntaba:“De nuevo, el certamen fotográfico dedicado a nuestro estimado Fede resultó un éxito. En el acto de entrega de galardones pudimos disfrutar de las más de 60 obras presentadas por las personas participantes al concurso y la lectura de poemas dedicados al mar”.

Los ganadores

El ganador del certamen fue Luis Antonio Gil con un premio de 300 euros. Por otro lado, tanto Ismael Rodrigo como Juan Diego Gómez fueron galardonados con dos accésits por valor de 100 euros cada cual. Por su parte, David Piqueras obtuvo el premio especial Familia Aznar, que consta de una cena para dos en el Gat Negre de Faura.

Ganadores del certamen. / Levante-EMV

Según Llueca: “Las obras presentadas al concurso han resultado de una calidad excepcional, y muy pronto podrán estar al alcance de todo el mundo, en nuestras redes sociales, para que puedan ser visualizadas por quien quiera”.

Cómo fue el evento

El evento, celebrado en la Nau d’Efectes i Recanvis, futuro museo industrial del Port de Sagunt, "resultó un éxito de asistencia", como apuntan desde el partido. Según destaca Llueca: “Además, la temática de este año ha sido un aliciente para mucha gente a la hora de participar, porque el litoral saguntino alcanza una extensión considerable de territorio y la situación actual de degradación de nuestra costa es un tema sensible para nuestra ciudadanía”.

“Agradecemos de todo corazón a las personas participantes y a la familia Aznar por su presencia e implicación en el acto en recuerdo de nuestro estimado Fede y nos citamos con la ciudadanía para la VIII edición del Certamen Fotográfico 25 de abril Federic Aznar, que a buen seguro volverá a ser reivindicativa y comprometida con la ciudad”, concluye Albert Llueca, secretario local de Compromís Sagunt.