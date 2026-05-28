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Les 'Trobades d'escoles en valencià' ya tiene nueva fecha en Sagunt

El evento se aplazó para apoyar la huelga y la manifestación por la educación pública

La pasada presentación de les Trobades.

La pasada presentación de les Trobades. / Ayuntamiento de Sagunt

Patricia Granell

Patricia Granell

Sagunt

La 'Trobada d'Escoles en Valencià' se celebrará, finalmente, el domingo 31 de mayo en la plaza Cronista Chabret de Sagunt. El evento, previsto inicialmente para el sábado 23, se aplazó para apoyar la manifestación de familias por la educación pública y a la huelga indefinida de los y las docentes.

Esta vez, la jornada comenzará a las 10 horas con un pasacalle desde la plaza Antigua Morería hasta la plaza Cronista Chabret.

Horarios

La concentración para el pasacalle será a las 9.30 horas en la plaza Antigua Morería. Durante el recorrido, a las 10.15 horas en el Ayuntamiento actuará el Grup de Danses de Morvedre, acompañado por Germans Caballer. La bienvenida a los y las asistentes será a las 10.45 horas y la darán el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el concejal de Educación, Raúl Palmero; y la Coordinadora per l'Ensenyament en Valencià del Camp de Morvedre Escola Valenciana (Cevcam), organizadora del evento.

Cartel Trobades escoles en valencià

Cartel Trobades escoles en valencià / Ayuntamiento de Sagunt

A las 11 horas actuará en el terraet de la plaza Cronista Chabret Canta Canalla y, más tarde, a partir de las 12.00 y hasta las 13.30 horas se podrá participar en los diferentes talleres habilitados en la Glorieta y en la plaza Mayor.

Una celebración antes de fin de curso

Desde el Ayuntamiento de Sagunt y la Cevcam se ha trabajado para poder desarrollar la Trobada antes del fin de curso. Por ello, se han reorganizado los espacios para garantizar más zonas de sombra para las personas asistentes, así como toldos para el momento de las presentaciones y el concierto.

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Se recomienda llevar protección solar, gorra y agua para mantenerse bien hidratados durante toda la jornada. Para las entidades, escuelas o asociaciones se recomienda llevar toldos para mejorar la experiencia.

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