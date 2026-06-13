La fiesta de la Octava del Corpus regresa a las calles de Sagunt
La celebración impulsada por la Cofradía de Minerva desde 1540 gana esplendor y reúne a cientos de personas
La fiesta de la Octava del Corpus ha regresado este año a las calles de Sagunt. Por segunda ocasión consecutiva, esta tradición de casi cinco siglos ha sobrepasado los muros de la iglesia de Santa María donde habitualmente se celebraba para transformar la procesión por el interior del templo en otra por la plaza Mayor.
Esta iniciativa de volver a las calles fue impulsada el año pasado, cuando se recuperó la celebración después de que hubiera caído en el olvido durante décadas. Este resurgir vino de la mano de la Cofradía de Minerva, una entidad que ha mantenido vivo el espíritu de la fiesta desde el lejano 1540, lo que la convirtió en una de las primeras de España en celebrarla.
No obstante, la Octava encabezada esta vez por Patrick Salvador "ha ganado en esplendor respecto al año pasado", como explican desde la organización, cifrando en "unas 300 personas" las que participaron en una procesión que abrió la música de dolçaina i tabal de Germans Caballer.
La mayoralía del año de la cofradía de la Sang se implicó y fue la encargada de llevar a hombros el Santísimo Sacramento, dentro de esta festividad que prolonga durante ocho días la solemnidad del Corpus Christi.
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