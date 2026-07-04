Trae tu vehículo y participa de manera gratuita en la Matinal Motera de Port de Sagunt
El evento que regresa después de varios años se celebrará el 9 de agosto
Los amantes del motor y las dos ruedas están de enhorabuena. El Port de Sagunt volverá a convertirse este verano durante un día en el epicentro del motor con el regreso de su tradicional Matinal Motera, un evento muy esperado que se retoma tras varios años sin celebrarse.
En esta ocasión, la asociación Valencia Gas Riders asume por primera vez los mandos de la organización, un debut que afrontan con la colaboración estratégica de la Federación de Peñas del Port de Sagunt y la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana (DECOPA.CV).
Inicio del evento
La jornada arrancará el próximo domingo 9 de agosto a las 09:00 horas con la apertura de puertas y se prolongará hasta las 14:00 horas. Aunque el evento está abierto de forma gratuita a todo el público que quiera disfrutar del ambiente, aquellos que deseen asistir con su moto o coche clásico deberán realizar una preinscripción previa, la cual incluye el acceso a la exposición, bocadillo y bebida (el reparto de almuerzos se realizará de 09:00 a 11:00 horas).
Para toda la familia
El programa de actividades está diseñado para el disfrute de toda la familia. Además de la espectacular exposición de motocicletas y coches clásicos, los asistentes podrán disfrutar de una exposición de coches clásicos, una zona de stands y la música en directo a cargo del grupo "Unicornios".
Uno de los momentos más esperados de la mañana tendrá lugar entre las 11:00 y las 12:00 horas, momento en el que se realizará una vuelta turística en moto por las calles del Port de Sagunt, llenando el municipio de color y tradición motera. Para cerrar la jornada, a las 12:30 horas se celebrarán diversos sorteos con premios aportados por los patrocinadores del evento.
La preinscripción se puede realizar a través de este formulario: https://forms.gle/8cMZ73s3TGYGPzeV7 . Desde la organización invitan a todos los vecinos y aficionados de la comarca a sumarse a este reencuentro con la cultura del motor en un ambiente festivo y de hermandad.
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