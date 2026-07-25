Conoce al fichaje que pone el cierre a la plantilla de Asobal del Fertiberia BM Puerto
Esta incorporación se convierte en la cuarta y última del club porteño de cara a la próxima temporada
El Fertiberia BM Puerto Sagunto ha dado por cerrado su mercado de fichajes para la temporada 2026-2027, la del regreso a Asobal, con la incorporación del pivote Jorge Romanillos. El jugador, de 25 años y 1,88 metros de altura, se convierte en la cuarta y última incorporación del conjunto rojiblanco para el próximo curso.
Natural de Guadalajara, Romanillos destaca por su capacidad para aportar tanto en tareas defensivas como ofensivas. Llega al Port de Sagunt procedente del BM Caserío Ciudad Real, después de competir la pasada campaña en la Liga ASOBAL.
Una trayectoria profesional
El nuevo jugador rojiblanco inició su carrera en el BM Guadalajara, club con el que debutó en la máxima categoría del balonmano español durante la temporada 2019-2020. Desde entonces ha acumulado experiencia tanto en ASOBAL como en la División de Honor Plata, viviendo varios ascensos y descensos con el conjunto alcarreño.
Tras cinco temporadas en Guadalajara, Romanillos fichó por el BM Caserío Ciudad Real, donde logró un nuevo ascenso a la máxima categoría y disputó la última campaña en la élite del balonmano nacional.
Última incorporación del verano
Con la llegada de Romanillos, el Fertiberia da por completado el capítulo de fichajes tras las incorporaciones de Guille Soler, Miguel Llorens y Gabriel Navarro.
El pivote compartirá vestuario con jugadores como Dani Martínez, Juani Villarreal, Javier Olivares, Alberto Serradilla, Antonio Capitán, Nicolás Zungri, Carlos Martín, Diego Olba y Javier Manzano, que asciende al primer equipo desde el filial.
En los próximos días, el club continuará dando a conocer el resto de integrantes de la plantilla que competirán en la temporada 2026-2027.
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