Adiós al árbol de Estivella que dio origen a una novela

La plaça de la Creu de Estivella "se queda huérfana", después de que la tormenta del pasado sábado partiera por la mitad el árbol centenario que la presidía, según describen algunos vecinos, apenados por lo ocurrido.

Se trata de todo un icono para esta localidad de la Baronia, que ha dado origen hasta una novela, publicada en 1995 por el investigador y cronista oficial de la localidad, Lluís Mesa, en la que se narran historias de varias generaciones en torno al árbol. 'Al voltant de l'abre' es su título.

Así quedó el árbol y la plaza / LEVANTE-EMV

Un referente

Una especie de arbusto, aunque no autóctona, que los vecinos de Estivella han hecho propia, ya que para los residentes ha sido más que un árbol. Un punto de encuentro para mayores y jóvenes, el elemento ornamental de la plaza principal del pueblo, junto al ayuntamiento y la iglesia. Un compañero para los lugareños; así lo contaban a Levante-EMV, como es el caso de una nonagenaria, que reconocía levantarse todas las mañanas y desayunar mirando el árbol y, a veces junto él, por lo que este sábado solicitó que se le hiciera una foto para guardar su recuerdo. "Será mi última foto", decía.

Un suceso, que aunque a nivel sentimental haya dejado huella, no ha generado daños ni personales ni materiales de envergadura, a excepción de un banco del mobiliario urbano, instalado junto al árbol y un cartel informativo de las obras del ayuntamiento que quedó destrozado, aunque salvó de mayores consecuencias al frenar la caída del arbusto de casi 4 metros. Un gran susto que quedó en eso, ya que los hechos ocurrían poco antes de celebrarse la procesión de la Mare de Déu d'Agost.

Momentos después de la caída / LEVANTE-EMV

Suerte

"La suerte es que estaba lloviendo y no había gente concentrada para comenzar la procesión", explica Inma Gamón, concejala del Ayuntamiento de Estivella. Y tampoco coches, porque el consistorio había colocado placas de prohibido estacionar con motivo del acto religioso.

Banco que quedó afectado / Lluís Mesa

Todo se produjo aproximadamente veinte minutos antes de comenzar la procesión, aunque la lluvia había dispersado a los feligreses y casi nadie había en la plaza. El fuerte viento huracanado acompañado de agua partió el árbol, esparciendo todas sus ramas, restos que se fueron apilando para evitar que molestaran. Fue necesario para esta tarea trocear parte del tronco y el de algunas ramas para facilitar el trabajo, para el que intervinieron los vecinos. La plaza debía quedar despejada para los próximos eventos, ya que Estivella está inmersa en sus fiestas patronales y al día siguiente se celebraba la romería de Sant Roc, donde se vio al alcalde portar al santo, imagen que hacía años que no se daba.

Alcalde de Estivella portando a Sant Roc en romería / LEVANTE-EMV

Con todo lo ocurrido y dada la tormenta, la procesión quedó suspendida y se celebró al día siguiente, este domingo, con una gran afluencia, que mostró su pesar a la salida de la iglesia al no ver el árbol presidiendo la plaza como venía siendo habitual en este último siglo.

Asia era el árbol que persidía la plaza / Lluís Mesa

Ahora, el ayuntamiento ya está trabajando en alternativas y como ha avanzado a este diario, aprovecharán lo ocurrido para retirar el árbol y plantar otro, dentro de un proyecto de remodelación de la plaza que se incluirá en la iniciativa de peatonalización para el centro del pueblo.