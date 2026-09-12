Inyección económica a Sagunt para impulsar la Compra Pública Innovadora

Sagunt ha recibido una subvención de 134.200 euros para impulsar la Compra Pública Innovadora (CPI) a través del proyecto ‘Sagunto Horizonte CPI – Retos, Innovación y Soluciones para Transformar la Ciudad’. La ayuda ha sido otorgada por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), actualmente conocida como IVACE+i Innovación.

La ayuda, correspondiente al programa de Impulso a la Compra Pública Innovadora, se desarrollará durante el periodo 2026-2028 y permitirá al ayuntamiento avanzar en la puesta en marcha de iniciativas orientadas a identificar retos de la ciudad y promover soluciones innovadoras desde la contratación pública. La subvención cubre íntegramente el gasto previsto del programa, por lo que no supone una aportación económica municipal.

Herramienta muy práctica

La CPI constituye una herramienta para favorecer la incorporación de innovación a las administraciones públicas, tanto desde el lado de la demanda de nuevos productos y servicios, como desde el impulso a las empresas para que desarrollen y presenten soluciones innovadoras en los procesos de contratación pública. La CPI se ha convertido en los últimos años en una herramienta muy práctica para que desde el sector público se fomente la innovación y las empresas puedan invertir en productos y soluciones en fase de desarrollo que dan respuesta a los actuales y futuros retos urbanos.

Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano

El concejal de Ciencia, Innovación y Universidad, Toni Iborra, ha destacado que “esta ayuda supone un paso más en el impulso de la innovación dentro de nuestro territorio y refuerza la relación público-privada, creando nuevos escenarios colaborativos”. En este sentido, ha señalado que la iniciativa permitirá continuar trabajando para que la innovación se convierta en una herramienta al servicio de la transformación de Sagunt y de la mejora de las respuestas que ofrece la Administración a las necesidades de la ciudadanía.

Imagen archivo de Toni Iborra durante una moción del pleno. / Daniel Tortajada

“Desde el ayuntamiento queremos generar las condiciones necesarias para que el conocimiento, la investigación, las empresas y la Administración puedan trabajar conjuntamente en la investigación de soluciones a los retos de una ciudad que está cambiando rápidamente en los últimos años”, ha añadido Iborra.

El proyecto se enmarca en las actuaciones de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de innovación para la mejora del modelo productivo y la concesión de los 134.200 euros se distribuye en tres anualidades: 32.900 euros en 2026, 32.300 euros en 2027 y 69.000 euros en 2028.