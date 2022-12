"El centro no se debe perder. Si no es en la Alameda, que sea lo más cerca posible". A las Fallas de 2023 le queda todavía un fleco por resolver: el espacio en el que se dispararán los tres castillos de la semana grande, los que deben dispararse las noches del 16, 17 y 18 de marzo. Porque la Junta Central Fallera está sondeando otros espacios y abandonar, 36 años después, la Alameda, atendiendo a que, al dispararse en el lecho del río, da pocas posibilidades de lucimiento. La cuestión es si el cambio mejorará o no lo que se ofrece en la actualidad.

La presidenta de los pirotécnicos, María José Lora, asegura que el tema "no se ha hablado con Piroval. Salvo que lo hayan hecho directamente con algún pirotécnico. Pero como colectivo, no sabemos nada". Independientemente, está el análisis objetivo del posible cambio. Y en ese sentido, la gerente de Caballer FX reconoce que el actual emplazamiento tiene sombras, pero también luces. "Es verdad que, para disparar, no es un buen sitio. Es verdad que da muy pocas opciones. Si: disparar carcasas altas y poco más. Porque si quieres jugar con efectos arriba y abajo, las posibilidades son muy pocas".

El concejal Carlos Galiana recordó, en ese sentido, que se instalan "elevadores" para tratar de visibilizar efectos, pero según Lora "por mucho que pongas, además con lo que cuesta, no te da muchas oportunidades. Ni siete grúas te para mucho. No podemos negar que para un espectáculo pirotécnico es un lugar poco adecuado: tienes que tirar mucha carcasa alta poco efecto, porque no te lo van a ver".

"Tarongers no es un sitio para Fallas"

Dicha la enfermedad, falta el remedio. Y ahí también surgen las dudas. "La Alameda está a un paso de todo, es un espacio grande y se va a pie". En el pasado 9 d'Octubre, el castillo se trasladó al aparcamiento de Tarongers. "El sitio, para montar, es estupendo. Pero no podemos engañarnos. No es un sitio para Fallas. Sí: te vendría mucha gente de los pueblos del norte, pero no creo que sea eso lo que se busca en Fallas, cuando hay tanta gente en el centro. Y eso está demasiado lejos". Y hasta con La Marina, donde Amstel ha organizado espectáculos en el previo a la Crida, pone peros: "está lejos y no es lo mismo en febrero que en plena semana de Fallas. También tengo dudas". La prolongación de la Alameda se ha utilizado en algunas ocasiones, pero los problemas vienen a ser parecidos que en el actual emplazamiento.

La responsable de Piroval reconoce que, aunque la asistencia es espectacular, "las Fallas no es el mejor escenario para el lucimiento del pirotécnico". Pero también pide que "si se va a tomar una decisión, se consulte bien y se sopesen pros y contras".