La "dansà" es una particular pasarela de indumentaria tradicional. Y el reclamo que suponen las falleras mayores y cortes de honor han consolidado con el paso de los años una creación de temporada de primavera. Ya no hay corte que no estrene indumentaria en ese día. El hecho de que, en años siguientes, participan en otros bailes permite, por lo menos, amortizar la inversión.

El traje de Paula Nieto fue realizado por Miguel Osset Atelier, "cumpliendo las características de finales del Siglo XVIII. El elemento más llamativo fue el justillo, realizado a partir de un espolín Santa Ana de Garín, en color crudo, propiedad de la familia y que se ha confeccionado a mano, con detalles de pespuntes en la pala y pasamanería metálica envejecida en costuras. El guardapies fue realizado en color verde albahaca y la textura del ondulado moiré. Para el farfalar se ha utilizado voile de seda en blanco roto, "troquelado circular a ambos lados y rematando el frunce un cordón confeccionado en tres tonalidades de hilo de seda" La camisa "ha seguido el patronaje tradicional, en lienzo antiguo con mangas de hilo de algodón. Tiene un detalle de vainica en refuerzo de hombro, así como en la abertura del escote y las iniciales bordadas en punto de cruz y puntillas Valenciennes tanto en escote como en manga. Para la parte inferior hemos realizado un bió en algodón perchado , marcando lo característico de esta pieza rayada, su volante al bies". Una riada infantil inicia los llenazos del Centenario Se completaba el conjunto con un can can modelo "Dansà" (obviamente, pensado para tener ligereza de movimientos) de Margarita Vercher, manteletas de Viana bordadas sobre muselina algodon , con dibujo tradicional y centro salpicado, compuesto de motivos florales y pajaritos. Los calcetines son de La Tortugueta, modelo Magnolia, a partir de un modelo de calcetin antiguo, zapatos de Trinidad Meléndez modelo "Ematita", joyería de Valencia Moon con pendientes de chorro en plata sobredorada y un relicario a juego, caramba de Arturo Torremocha -la reproducción de una medalla en plata de la Virgen de los Desamparados- y prendido de Eventual Moments. "Antiga" por parejas para la corte "Antiga" es el nombre de la seda que llevaba la corte infantil. Una tela de Compañía Valenciana de la Seda con una tonalidad de fondo similar, pero con la caractrerística de que las flores, de tamaño pequeño, como corresponde con una seda infantil, se diferenciaban por parejas, tendiendo hacia colores rosas, salmoes, rojos, lilas y morados, pequeñas motas que, junto con las cintas, daban a cada niña el elemento diferenciador. Confeccionada por A l'Antiga (los mismos que han hecho los segundo trajes de las niñas), con manteletas de Hijas de Carmen Esteve y cancán de Margarita Vercher. Las "girandolas" en el aderezo El ajuar tenía un elemento muy especial: el aderezo de Peris Roca, un particular homenaje al Centenario: al llevar el modelo de girandolas. Se trata de un modelo que se lleva realizando en el taller de Peris Roca desde los años ochenta, como encargo del restaurador Pedro Arrúe, quien encargó la realización de un cjunto de joyas para la imagen Peregrina, y que han acabado por conformar una pieza de colección. "Se denomina como girandolas a una tipología de pendientes y complementos de joyería que se comenzó a utilizar en el final del siglo XVIII y principios del XIX. Fue introducida en la moda de la corte española y en la aristocracia, siendo exhibida con el paso del tiempo en capas sociales" aseguran en el taller de Elisa Peris. El aderezo está formado por los pendientes, "agulla de pit", manilla y colgante. El viernes es el turno de las mayores, que llevarán un modelo confeccionado por 1700, mientras que Laura Mengó estrenará, en su participación en la dansà del sábado, un traje ofrecido por el Gremio de Sastres y Modistas con motivo de su 775 aniversario.