Moon.blue (mejor dicho, _moon.blue) esconde la mano de Nerea Navarro. «Sin haber ido a academia, me encanta dibujar y dicen que no me sale mal. Las pongo ahí por el gusto de que las vean». Ella ahora tiene que dibujar un perfil de «chica-corte», como las otras 72, para ser una de las elegidas. Y defenderá para ello su adscripción a la fiesta. «En mi año he sido fallera mayor y delegada de infantiles, la jefecilla. Mandaba a mi gente: «hoy la merienda va a ir sobre el 9 d’Octubre; hoy, de hippies... no estaba, pero mandaba». Lo que se dice con el mando a distancia. Y en infantiles porque, adivínenlo, estudia... «Magisterio Infantil, que compagino con monitora de comedor infantil». Un combo más que normal y habitual no ya en la enseñanza, sino en las 73 preseleccionadas. «Es mi último año de carrera y estoy en el comedor del colegio La Natividad», del propio Burjassot. «Llevo allí desde que empecé la carrera trabajando allí». Convencida plenamente: «El comedor de mi colegio es cocina propia y la cocinera lo hace de maravilla». Y para despejar dudas: «yo también como allí y lo hago muy a gusto». Ella está en proceso de elaboración.