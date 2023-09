Los oficios están marcados por el tiempo en que se vive. Y Andrea García lo refleja a la perfección. Porque se dedica a la Abogacía «y trabajo en la Cruz Roja, en el Servicio Jurídico de solicitantes de asilo y refugio». Dicho de otra forma, «consiste en prestarles asistencia. Son personas que vienen situaciones personales difíciles, los que vienen con paternas de África, los que vienen de Ucrania... por desgracia hay conflictos y situaciones desagradables en muchas partes del mundo y aquí estamos con los brazos abiertos para ayudar en lo que haga falta».

Salta a la vista, escuchándola, que no es un oficio de burocracia. «Además de una profesión, es una vocación. Prestar esa primera información que desconocen es abrirles una puerta no ya física, sino mental. Vienen llenos de incertidumbre y la verdad es que es muy gratificante».

Prácticas en plena crisis de 2015

Un trabajo que descubrió porque «hice las prácticas en Acnur, la Agencia de la ONU para los refugiados. Era en 2015, en plena crisis de refugiados, cuando el tema se hizo más visible. Yo sabía que me quería dedicar a la abogacía, pero no acababa de encontrar la rama adecuada. Me dijeron que tenía un claro perfil social y formación como jurista. Me sugirieron que hiciera este trabajo social. Estuve en Teruel año y medio, pero era la ilusión de mi vida, trabajar de lo que me gusta, aprendí a vivir sola y ahora llevo ya cuatro años dedicada plenamente». Y hace falta. «A veces pienso que ojalá no fuera necesario mi trabajo, pero por desgracia sí que lo es».

Del Colegio Hermes a la "baronía"

Si pertenece a Barón de Patraix-Cuenca, es «baronesa». «Pues sí: así nos llaman al grupo de amigas y, por extensión, a las chicas de la falla». Su llegada fue «porque a los cinco años iba al colegio Hermes y uno de mis compañeros del colegio era fallero. Un día fui a una merienda y dije que ese era mi sitio. Mi madre había sido fallera unos años de Tres Forques, pero yo me empeñé en ser de Barón de Patraix. Y me he hecho baronesa».

Y aún le dio tiempo a ser fallera mayor infantil, «cosa que no esperaba porque llevaba sólo cinco años. Un día llamo la delegada de infantiles y lo recuerdo como si me hubiese llamado la alcaldesa. Lo disfruté increíble y fue justo ahora hace veinte años».

Y primer premio de "play back"

Y no acaba aquí el relato, porque asegura que «tengo un alter ego, que es el mundo artístico». Y eso, en el mundo de las fallas, no es difícil. «En los play backs de la falla he encontrado esa forma de disfrutar mi pasión por actuar. Las Fallas, además de todo lo que me regala, me da también los play backs». Y echando la vista atrás... «en 2016, con la falla, gané el primer premio individual con el número de «Popular». Fue toda una sorpresa. Éramos tres y con con un número muy minimalista, apostando fuerte por la vocalización. Nos fuimos al podio siendo el regreso de Barón después de veinte años. Fue un regalo increíble y haciendo lo que más me gusta». ¿Qué mas puede pedir?