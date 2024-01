El Palau de la Música volvió a acoger la gran fiesta que marca uno más de los infinitos «inicios» que tiene. Pero es verdad que entre el fin de semana de exaltaciones -este sábado le toca a Marina García- y la inminente llegada de los ninots a la exposición no cabe duda que se ha subido un campamento base avanzado y que la cima de la fiesta está cada vez más cerca. Febrero va a llegar con una marcha más y la fiesta de anoche lo anunciaba. Este fin de semana termina el amplio periodo «peineta» y cada vez más, la fiesta pone cara de ninot.

El desfile de las falleras supuso, de alguna forma, la sensación de que nada hubiese pasado y mira que ha pasado, desde que por allí desfilaron Marina Civera y su corte en enero de 2019. Media vida después, las emociones volvieron al mismo pasillo de tantas otras veces. Desde Natalia Palomero, la primera, a María Estela, que salió por el mismo pasillo que hace trece años, cuando era una niña que ni imaginaba lo que le iba a deparar la vida. El desfile con la emoción, contenida o no, porque el acto se trata de eso: de emociones. Le guste a quien le guste.

Se anunció casi con desesperación, que el público entrara en el salón. Hay que reconocerle al Palacio de Congresos que era muy operativo. Pero una vez llegaron María Estela con su traje madreperla, Marta Lozano en blanco y negro, con tres grandes flores formando el palabra de honor, y María José Catalá con smoking negro de Marta de Diego, la gente se tomó la subida con tranquilidad. Y así sería a lo largo de la noche, pues María Estela hizo su aparición por el pasillo cuando los relojes, si los hubiera, marcaban las doce de la noche.

Había dos aspectos que se esperaban con especial interés. Por una parte, el espectáculo musical, ya criticado previamente por su ausencia de guiño valenciano y por el elevado precio del mismo: por algo más de media hora, dos tercios de lo que cuesta la falla infantil municipal.

El resultado: como espectáculo, bueno. Porque es difícil equivocarse con los musicales y con la voz de Daniel Diges. Incluso puede decirse que no es ni de lejos, la primera vez que el a propósit no es en clave valenciana, hasta que refrescar el repertorio tampoco pasa nada. Pero también es innegable que ha salido a muchos euros el gorgorito y que no tiene nada de exclusivo. E incluso podría haber hablado menos y cantado más. La gente estuvo atenta. La prueba:el escaso número de pantallas de teléfonos encendidas que se veían, a vista de pájaro, en el patio de butacas.

Después, las canastillas, que podían haber sido más rápidas. Se prometía más ligereza y, bueno, no hubo tanta. Llegaban, subían, saludaban y entonces se anunciaba la siguiente, que ya estaba preparada. Es un mal necesario. La concurrencia se volvió loca con las ofrendas militares. La del Valencia CF no apareció.

El discurso

Y llegó el discurso de la mantenedora, la influencer Marta Lozano. También esperadísimo porque era un escenario nunca visto: ni para la fiesta ni para la narradora. Con todas las opiniones previas sobre lo adecuado y lo inadecuado. «Hay infinidad de palabras que describen a María Estela, como tu carisma, tu generosidad o tu cercanía. Sin embargo, estoy convencida que tu particular alegría será una de las virtudes que más satisfacciones nos dará a lo largo de tu reinado». Y desveló que se conocían de antes: «¡Quién nos iba a decir a nosotras, la primera vez que nuestros caminos se cruzaron, justo una semana antes de Fallas, que hoy estaríamos aquí, juntas y de esta manera!».

Como frase más inspirada, la de que «cuando viajo, tengo la oportunidad de conocer a gente de otros países, y al intentar describir la grandeza de nuestra fiesta y de nuestra cultura, me faltan las palabras para explicar en qué consisten nuestras magníficas Fallas… Y es que hay cosas que solo los valencianos y valencianas entendemos... Como el momento en que alguien lo dice: Hace día de Fallas», y con alusiones a los modistos, su mundo, y el empleo de la indumentaria tradicional. Como tradicional, al mil por cien , es la fiesta que empieza. Con María Estela, que ha vuelto.