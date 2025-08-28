De religión cabalgatera y con un «Viatela» que la hace única

Patricia Ten presume sobre todo de Viatela «porque en España hay apenas 30 o 40 personas con ese apellido. Parece ser que es de origen italiano, pero no tenemos ninguna referencia o relación. Sí que sabemos que en algunos países de Sudamérica hay muchos» (cierto: sobre todo en Colombia). Y presume de vivencias, como cuando estaba en Bélgica «en el Erasmus, el día que la Llamada a Consuelo. Me di el gusto de grabarme, rodeado de gente que no entendía nada, dando saltos de alegría, llorando...». Porque Patricia es fallera de Albacete-Marvá, a la que llegó tras un viaje por el mapa fallero de la ciudad. «De muy niña era de la falla de la que mi madre había sido fallera mayor: Cádiz-Literato Azorín (cierto: en el libro aniversario de la Real Falla aparece como fallera mayor en 1989). Después nos mudamos a Campanar y como yo quería ser fallera y quería ser fallera, me apuntaron a l’Antiga. Y cuando ya finalmente nos asentamos en el barrio, fui a la falla de la que mi madre también había sido de niña». O sea, de la falla de la Hispanidad.

Patricia, subida a su original falla de Albacete-Marvá / Falla Albacete-Marvá

En lo profesional es fácil verla arrastrando un trolley, llegar a una habitación, desplegar el material y aislarse del mundo exterior. «Soy Auditora Financiera» encargada, pues, de «informes de opinión» contratados por las empresas para verificar que sus cuenta son -ahí viene el tecnicismo- «la imagen fiel de la compañía». Es fácil imaginar que no jugaba a los auditores con las muñecas. «Estudié un doble grado de ADE y Turismo», algo que tiene su mérito: «estudiar por hobby. Siempre me han gustado los números, pero hay una parte de mí que siempre me ha gustado: el patrimonio y la historia. Turismo fue casi como hobby porque sabía que mi carrera iría a lo financiero. Es una profesión en la que se aprende mucho, donde te dan la oportunidad en seguida. Llevo cuatro años en el mismo sitio».

Patricia, en el momento de ser preseleccionada / Fotofilmax

Ganadora de la Especial... cabalgatera

Como fallera de Albacete-Marvá, es cabalgatera. «Por supuesto. «He sido de todo: he sido limón, alma en pena, animal... y otras veces simplemente de figurante, apoyando. Es muy divertido y para nuestra comisión es muy importante. Nos paralizamos pensando solo en la Cabalgata». Para una fallera mayor de Albacete-Marvá, ganar la comparsa es como para la de Convento Jerusalén ganar la Especial o la de Cuba-Puerto Rico la Iluminación. «Sí: es algo muy personal, una ilusión máxima. La comisión se vuelca y debemos seguir haciéndola. Me da miedo porque si alguna comisión deja de participar, la Cabalgata puede correr peligro. Pero no será por nosotros: nos gusta, lo disfrutamos, hace falla...».

Hilo musical de banda

Un secreto: «me gusta mucho la música de bandas y de orquestas. Mi abuelo tiene 90 años y nos encanta ir a ver algún concierto, cuando vienen las grandes orquestas... siempre encontramos una excusa para ir juntos». Y otro, aún mejor: «si me quitas un casco, igual estoy escuchando un pasodoble. He crecido con esa música. Mi abuelo siempre me la ponía en el coche y para mí, escuchar, por ejemplo, ‘El Fallero’, se me pone la piel de gallina». Escuchar «Patricia Ten Viatela» en el Roig Arena también le pondrá la piel de gallina. Garantizado.

Palco del día 19: emociones a flor de piel /